​Правительство



Ярославской области и ООО «Яндекс. Такси» объединят усилия по наведению порядка



в сфере таксомоторных перевозок. Соответствующее соглашение сегодня подписали



заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев и руководитель



компании по развитию бизнеса Иван Запольский.



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Документ направлен на повышение безопасности при поездках в такси, – отметил



Максим Авдеев. – «Яндекс. Такси» будет заключать договоры только с теми



перевозчиками, которые имеют соответствующие разрешения.



Сведения



о выданных перевозчикам разрешениях компания-агрегатор сможет получать в



открытом доступе на сайте департамента транспорта Ярославской области.



– Сервис



«Яндекс. Такси» во всех регионах присутствия старается выстраивать



взаимодействие с органами власти, – сказал Иван Запольский. – Наши технологии



направлены на безопасность, легализацию и контроль качества перевозок.



Следующим



шагом развития сотрудничества, по словам Максима Авдеева, станет подписание



соглашения с сервисом «Яндекс. Транспорт».



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Возможности «Яндекса» нам интересны. Сейчас мы разрабатываем дополнительные



методики отслеживания турпотока и основных туристических маршрутов по региону.



Уверен, технологии компании будут полезны в этой работе, – добавил заместитель



председателя Правительства.