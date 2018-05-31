​Правительство

Ярославской области и ООО «Яндекс. Такси» объединят усилия по наведению порядка

в сфере таксомоторных перевозок. Соответствующее соглашение сегодня подписали

заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев и руководитель

компании по развитию бизнеса Иван Запольский.



Документ направлен на повышение безопасности при поездках в такси, – отметил

Максим Авдеев. – «Яндекс. Такси» будет заключать договоры только с теми

перевозчиками, которые имеют соответствующие разрешения.

Сведения

о выданных перевозчикам разрешениях компания-агрегатор сможет получать в

открытом доступе на сайте департамента транспорта Ярославской области.

– Сервис

«Яндекс. Такси» во всех регионах присутствия старается выстраивать

взаимодействие с органами власти, – сказал Иван Запольский. – Наши технологии

направлены на безопасность, легализацию и контроль качества перевозок.

Следующим

шагом развития сотрудничества, по словам Максима Авдеева, станет подписание

соглашения с сервисом «Яндекс. Транспорт».



Возможности «Яндекса» нам интересны. Сейчас мы разрабатываем дополнительные

методики отслеживания турпотока и основных туристических маршрутов по региону.

Уверен, технологии компании будут полезны в этой работе, – добавил заместитель

председателя Правительства.

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