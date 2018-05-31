|Правительство
Ярославской области и ООО «Яндекс. Такси» объединят усилия по наведению порядка
в сфере таксомоторных перевозок. Соответствующее соглашение сегодня подписали
заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев и руководитель
компании по развитию бизнеса Иван Запольский.
–
Документ направлен на повышение безопасности при поездках в такси, – отметил
Максим Авдеев. – «Яндекс. Такси» будет заключать договоры только с теми
перевозчиками, которые имеют соответствующие разрешения.
Сведения
о выданных перевозчикам разрешениях компания-агрегатор сможет получать в
открытом доступе на сайте департамента транспорта Ярославской области.
– Сервис
«Яндекс. Такси» во всех регионах присутствия старается выстраивать
взаимодействие с органами власти, – сказал Иван Запольский. – Наши технологии
направлены на безопасность, легализацию и контроль качества перевозок.
Следующим
шагом развития сотрудничества, по словам Максима Авдеева, станет подписание
соглашения с сервисом «Яндекс. Транспорт».
–
Возможности «Яндекса» нам интересны. Сейчас мы разрабатываем дополнительные
методики отслеживания турпотока и основных туристических маршрутов по региону.
Уверен, технологии компании будут полезны в этой работе, – добавил заместитель
председателя Правительства.
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