​31

мая на расширенном заседании совета Общественной палаты области был представлен

план мероприятий по объединению ряда лечебных учреждений Ярославля. Это

больницы №1 и 5, поликлиника №2, детская больница №1.

Самые

серьезные изменения ждут больницу №5, поликлиника и терапевтическое отделение

которой в полном составе перейдут на площади больницы №1. Стационар

хирургического, неврологического и отделения реабилитации вольются в состав

госпиталя ветеранов войн.



Не ухудшит ли это качество и доступность медицинской помощи для тех, кто сейчас

приписан к больнице №5? – поинтересовался председатель Общественной палаты

региона Сергей Березкин.



Напротив, мы продумали маршрутизацию и организацию помощи так, чтобы улучшить

ее, – ответил директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской

области Руслан Саитгареев. – Все терапевты пятой больницы продолжат работать на

своих участках. Кроме того, будут введены дополнительные приемы врачей по

наиболее востребованным специальностям, расширен перечень узких специалистов:

будут принимать колопроктолог, пульмонолог, онколог. Увеличатся и

диагностические возможности – благодаря использованию оборудования первой

больницы, повышена комфортность пребывания в стационаре.

Общественников

интересовал и вопрос оказания помощи пациентам детской больницы №1. Из-за

аварийного состояния здания на проспекте Ленина все его отделения переведены в

разные медицинские учреждения. Поначалу это вызывало массу нареканий со стороны

и врачей, и родителей пациентов.



Мы не можем в Десятилетие детства, объявленное Президентом России Владимиром

Путиным, оставить юных ярославцев без качественной медпомощи, – подчеркнул

заместитель председателя Правительства области Игорь Селезнев. – Старое здание

требует реконструкции, и на это могут уйти годы. Переезд маленьких пациентов на

площади 5-й больницы, на наш взгляд, самое рациональное решение.​

результате переезда условия для лечения юных ярославцев станут более

комфортными и будут соответствовать современным требованиям как в

стационаре, так и в поликлинике. Здесь организуют

консультативно-диагностический центр за счет централизации диагностических

служб, расширятся площади дневного стационара по педиатрии,

аллергологии-иммунологии, гастроэнтерологии.



Мы давно ждем такого решения, – рассказала заведующая пульмонологическим

отделением ДКБ №1 Ирина Ашерова. – Наконец-то мы сможем вновь собраться под

одной крышей и продолжить оказание качественной медпомощи детям.

Кроме

того, планируется, что на площади 5-й больницы с улицы Рыбинской ​переедет поликлиника

№3. В ее помещениях после ремонта будет служебное жилье для медиков первичного

звена.

Обсуждение

вопроса объединения будет продолжено. В ближайшее время руководство

департамента здравоохранения встретится с членами общественных организаций,

медицинским сообществом, депутатами. 

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
17:00
17 просмотров
2018.05.31 Правительство области и «Яндекс. Такси» будут работать над повышением безопасности пассажирских перевозок
2018.05.31 Дмитрий Миронов обсудил перспективы сотрудничества с руководством ассоциации «Росспецмаш»
2018.05.31 Дмитрий Миронов принял участие в заседании научно-консультативного совета при Арбитражном суде Волго-Вятского округа
2018.05.31 Начался второй этап инженерно-геологических работ на территории кислогудронных прудов завода им. Менделеева
2018.05.31 Утверждена специальная форма уведомления для налогового вычета по земельным участкам