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мая на расширенном заседании совета Общественной палаты области был представлен



план мероприятий по объединению ряда лечебных учреждений Ярославля. Это



больницы №1 и 5, поликлиника №2, детская больница №1.



Самые



серьезные изменения ждут больницу №5, поликлиника и терапевтическое отделение



которой в полном составе перейдут на площади больницы №1. Стационар



хирургического, неврологического и отделения реабилитации вольются в состав



госпиталя ветеранов войн.



–



Не ухудшит ли это качество и доступность медицинской помощи для тех, кто сейчас



приписан к больнице №5? – поинтересовался председатель Общественной палаты



региона Сергей Березкин.



–



Напротив, мы продумали маршрутизацию и организацию помощи так, чтобы улучшить



ее, – ответил директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской



области Руслан Саитгареев. – Все терапевты пятой больницы продолжат работать на



своих участках. Кроме того, будут введены дополнительные приемы врачей по



наиболее востребованным специальностям, расширен перечень узких специалистов:



будут принимать колопроктолог, пульмонолог, онколог. Увеличатся и



диагностические возможности – благодаря использованию оборудования первой



больницы, повышена комфортность пребывания в стационаре.



Общественников



интересовал и вопрос оказания помощи пациентам детской больницы №1. Из-за



аварийного состояния здания на проспекте Ленина все его отделения переведены в



разные медицинские учреждения. Поначалу это вызывало массу нареканий со стороны



и врачей, и родителей пациентов.



–



Мы не можем в Десятилетие детства, объявленное Президентом России Владимиром



Путиным, оставить юных ярославцев без качественной медпомощи, – подчеркнул



заместитель председателя Правительства области Игорь Селезнев. – Старое здание



требует реконструкции, и на это могут уйти годы. Переезд маленьких пациентов на



площади 5-й больницы, на наш взгляд, самое рациональное решение.​



результате переезда условия для лечения юных ярославцев станут более



комфортными и будут соответствовать современным требованиям как в



стационаре, так и в поликлинике. Здесь организуют



консультативно-диагностический центр за счет централизации диагностических



служб, расширятся площади дневного стационара по педиатрии,



аллергологии-иммунологии, гастроэнтерологии.



–



Мы давно ждем такого решения, – рассказала заведующая пульмонологическим



отделением ДКБ №1 Ирина Ашерова. – Наконец-то мы сможем вновь собраться под



одной крышей и продолжить оказание качественной медпомощи детям.



Кроме



того, планируется, что на площади 5-й больницы с улицы Рыбинской ​переедет поликлиника



№3. В ее помещениях после ремонта будет служебное жилье для медиков первичного



звена.



Обсуждение



вопроса объединения будет продолжено. В ближайшее время руководство



департамента здравоохранения встретится с членами общественных организаций,



медицинским сообществом, депутатами.