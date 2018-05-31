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мая на расширенном заседании совета Общественной палаты области был представлен
план мероприятий по объединению ряда лечебных учреждений Ярославля. Это
больницы №1 и 5, поликлиника №2, детская больница №1.
Самые
серьезные изменения ждут больницу №5, поликлиника и терапевтическое отделение
которой в полном составе перейдут на площади больницы №1. Стационар
хирургического, неврологического и отделения реабилитации вольются в состав
госпиталя ветеранов войн.
–
Не ухудшит ли это качество и доступность медицинской помощи для тех, кто сейчас
приписан к больнице №5? – поинтересовался председатель Общественной палаты
региона Сергей Березкин.
–
Напротив, мы продумали маршрутизацию и организацию помощи так, чтобы улучшить
ее, – ответил директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской
области Руслан Саитгареев. – Все терапевты пятой больницы продолжат работать на
своих участках. Кроме того, будут введены дополнительные приемы врачей по
наиболее востребованным специальностям, расширен перечень узких специалистов:
будут принимать колопроктолог, пульмонолог, онколог. Увеличатся и
диагностические возможности – благодаря использованию оборудования первой
больницы, повышена комфортность пребывания в стационаре.
Общественников
интересовал и вопрос оказания помощи пациентам детской больницы №1. Из-за
аварийного состояния здания на проспекте Ленина все его отделения переведены в
разные медицинские учреждения. Поначалу это вызывало массу нареканий со стороны
и врачей, и родителей пациентов.
–
Мы не можем в Десятилетие детства, объявленное Президентом России Владимиром
Путиным, оставить юных ярославцев без качественной медпомощи, – подчеркнул
заместитель председателя Правительства области Игорь Селезнев. – Старое здание
требует реконструкции, и на это могут уйти годы. Переезд маленьких пациентов на
площади 5-й больницы, на наш взгляд, самое рациональное решение.
результате переезда условия для лечения юных ярославцев станут более
комфортными и будут соответствовать современным требованиям как в
стационаре, так и в поликлинике. Здесь организуют
консультативно-диагностический центр за счет централизации диагностических
служб, расширятся площади дневного стационара по педиатрии,
аллергологии-иммунологии, гастроэнтерологии.
–
Мы давно ждем такого решения, – рассказала заведующая пульмонологическим
отделением ДКБ №1 Ирина Ашерова. – Наконец-то мы сможем вновь собраться под
одной крышей и продолжить оказание качественной медпомощи детям.
Кроме
того, планируется, что на площади 5-й больницы с улицы Рыбинской переедет поликлиника
№3. В ее помещениях после ремонта будет служебное жилье для медиков первичного
звена.
Обсуждение
вопроса объединения будет продолжено. В ближайшее время руководство
департамента здравоохранения встретится с членами общественных организаций,
медицинским сообществом, депутатами.
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