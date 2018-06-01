|Глава региона Дмитрий
Миронов побывал в селе Сарафоново Ярославского района, где в настоящее время
ведется обустройство новых контейнерных площадок для ТБО. Губернатор
проинспектировал ход работ и пообщался с местными жителями.
– Одна из задач, над
решением которой мы сейчас активно работаем, – наведение порядка в сфере
обращения с отходами, – сказал Дмитрий Миронов. – Вы, наверное, знаете, что в
регионе определен единый оператор по обращению с твердыми коммунальными
отходами. Он приступит к работе 1 сентября и будет заниматься сбором,
транспортировкой, утилизацией и захоронением мусора. В ряде районов области у
нас уже реализуются пилотные проекты. В частности в Угличе компания «Хартия»
меняет старые контейнеры на новые, предусматривающие раздельный сбор мусора. Благодаря
этой системе объем захораниваемых отходов там уже сократился на 15%. Мы будем
контролировать эту деятельность и внедрять принципы цивилизованного и
экологически безопасного обращения с отходами повсеместно.
С просьбой о помощи в
наведении порядка в сфере обращения с отходами жители Ивняковского и
Некрасовского поселений Ярославского района обратились к Дмитрию Миронову около
месяца назад. Они пожаловались на качество вывоза мусора. Часть отходов
разлеталась по дорогам, контейнеров не хватало, и они всегда были переполнены.
Сейчас здесь уже обустроено девять новых площадок. Работы продолжаются.
– Спасибо вам, Дмитрий
Юрьевич, за то, что оперативно отреагировали на нашу проблему. Не прошло и
месяца, а у нас уже столько всего сделано, – сказала глава Ивняковского
сельского поселения Ирина Цуренкова. – Подрядчики работают качественно, на
совесть.
В обращении к главе
региона местные жители также жаловались на плохое качество дороги Зяблицы – Тенино. Вдоль нее располагается
несколько населенных пунктов. А ученики добираются до школы в селе Сарафоново и
обратно. На минувшей неделе работы на этом объекте были завершены.
– Прежде всего, ремонт
этой дороги, конечно, повысил ее безопасность. А это очень важно, ведь по ней в
школу ездят наши дети. Кроме того, значительно сократилось время доставки
учеников. Теперь на дорогу до школы у ребят будет уходить минут 10, – сказала
директор Сарафоновской средней школы Светлана Козловская.
В ходе визита губернатор
также посетил местную амбулаторию. Осмотрел ее помещения и пообщался с врачами.
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