​Глава региона Дмитрий



Миронов побывал в селе Сарафоново Ярославского района, где в настоящее время



ведется обустройство новых контейнерных площадок для ТБО. Губернатор



проинспектировал ход работ и пообщался с местными жителями.



– Одна из задач, над



решением которой мы сейчас активно работаем, – наведение порядка в сфере



обращения с отходами, – сказал Дмитрий Миронов. – Вы, наверное, знаете, что в



регионе определен единый оператор по обращению с твердыми коммунальными



отходами. Он приступит к работе 1 сентября и будет заниматься сбором,



транспортировкой, утилизацией и захоронением мусора. В ряде районов области у



нас уже реализуются пилотные проекты. В частности в Угличе компания «Хартия»



меняет старые контейнеры на новые, предусматривающие раздельный сбор мусора. Благодаря



этой системе объем захораниваемых отходов там уже сократился на 15%. Мы будем



контролировать эту деятельность и внедрять принципы цивилизованного и



экологически безопасного обращения с отходами повсеместно.



С просьбой о помощи в



наведении порядка в сфере обращения с отходами жители Ивняковского и



Некрасовского поселений Ярославского района обратились к Дмитрию Миронову около



месяца назад. Они пожаловались на качество вывоза мусора. Часть отходов



разлеталась по дорогам, контейнеров не хватало, и они всегда были переполнены.



Сейчас здесь уже обустроено девять новых площадок. Работы продолжаются.



– Спасибо вам, Дмитрий



Юрьевич, за то, что оперативно отреагировали на нашу проблему. Не прошло и



месяца, а у нас уже столько всего сделано, – сказала глава Ивняковского



сельского поселения Ирина Цуренкова. – Подрядчики работают качественно, на



совесть.



В обращении к главе



региона местные жители также жаловались на плохое качество дороги Зяблицы – Тенино. Вдоль нее располагается



несколько населенных пунктов. А ученики добираются до школы в селе Сарафоново и



обратно. На минувшей неделе работы на этом объекте были завершены.



– Прежде всего, ремонт



этой дороги, конечно, повысил ее безопасность. А это очень важно, ведь по ней в



школу ездят наши дети. Кроме того, значительно сократилось время доставки



учеников. Теперь на дорогу до школы у ребят будет уходить минут 10, – сказала



директор Сарафоновской средней школы Светлана Козловская.



В ходе визита губернатор



также посетил местную амбулаторию. Осмотрел ее помещения и пообщался с врачами.