​Глава региона Дмитрий

Миронов побывал в селе Сарафоново Ярославского района, где в настоящее время

ведется обустройство новых контейнерных площадок для ТБО. Губернатор

проинспектировал ход работ и пообщался с местными жителями.

– Одна из задач, над

решением которой мы сейчас активно работаем, – наведение порядка в сфере

обращения с отходами, – сказал Дмитрий Миронов. – Вы, наверное, знаете, что в

регионе определен единый оператор по обращению с твердыми коммунальными

отходами. Он приступит к работе 1 сентября и будет заниматься сбором,

транспортировкой, утилизацией и захоронением мусора. В ряде районов области у

нас уже реализуются пилотные проекты. В частности в Угличе компания «Хартия»

меняет старые контейнеры на новые, предусматривающие раздельный сбор мусора. Благодаря

этой системе объем захораниваемых отходов там уже сократился на 15%. Мы будем

контролировать эту деятельность и внедрять принципы цивилизованного и

экологически безопасного обращения с отходами повсеместно.

С просьбой о помощи в

наведении порядка в сфере обращения с отходами жители Ивняковского и

Некрасовского поселений Ярославского района обратились к Дмитрию Миронову около

месяца назад. Они пожаловались на качество вывоза мусора. Часть отходов

разлеталась по дорогам, контейнеров не хватало, и они всегда были переполнены.

Сейчас здесь уже обустроено девять новых площадок. Работы продолжаются. 

– Спасибо вам, Дмитрий

Юрьевич, за то, что оперативно отреагировали на нашу проблему. Не прошло и

месяца, а у нас уже столько всего сделано, – сказала глава Ивняковского

сельского поселения Ирина Цуренкова. – Подрядчики работают качественно, на

совесть.

В обращении к главе

региона местные жители также жаловались на плохое качество дороги  Зяблицы – Тенино. Вдоль нее располагается

несколько населенных пунктов. А ученики добираются до школы в селе Сарафоново и

обратно. На минувшей неделе работы на этом объекте были завершены.

– Прежде всего, ремонт

этой дороги, конечно, повысил ее безопасность. А это очень важно, ведь по ней в

школу ездят наши дети. Кроме того, значительно сократилось время доставки

учеников. Теперь на дорогу до школы у ребят будет уходить минут 10, – сказала

директор Сарафоновской средней школы Светлана Козловская.

В ходе визита губернатор

также посетил местную амбулаторию. Осмотрел ее помещения и пообщался с врачами.

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