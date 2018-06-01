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мая в ходе рабочей поездки в Ярославский район губернатор Дмитрий Миронов



посетил полигон «Скоково». Он проверил работу пунктов весового и радиационного



контроля, очистных сооружений, а также ознакомился с документацией, оформляемой



при ввозе твердых бытовых отходов.



ходе общения с представителями администрации полигона было отмечено, что в настоящее время на полигон поступает меньше



отходов из Москвы, чем прописано в договоре. В соответствии с документом объем ввозимого мусора не должен



превышать 500 тонн в день. На текущий момент ежедневно «Скоково» принимает



порядка 300-320 тонн ТКО или 14-16 машин.



Работа полигона должна быть прозрачной. Правильным решением было сформировать рабочую



группу из профессиональных экспертов. Они выезжали в «Скоково». Лично смогли



оценить ситуацию. В их присутствии лаборатория брала пробы. Важно продолжить



работу с общественностью, чтобы люди видели и понимали, как организован весь



процесс, - сказал Дмитрий Миронов.



Главе



региона продемонстрировали систему видеонаблюдения, которая позволяет в круглосуточном режиме контролировать



процесс прохождения спецтехники, всех обязательных для обеспечения



экологической безопасности этапов контроля, включая соблюдение перевозчиками



требований по наличию тентов на машинах. Это было одной из рекомендаций



экспертной группы по мониторингу экологической безопасности «Скоково»,



созданной по инициативе Правительства региона.



- Специалисты филиала по Ярославской области центра



лабораторных анализов и технических исследований регулярно проводят анализ воды, почвы и воздуха, -



сказал генеральный директор ОАО «Скоково» Константин Симонов. – Эти данные мы



также предоставляли экспертной группе.



При въезде на полигон «Скоково» с конца апреля совместно



со специалистами департамента охраны окружающей среды и природопользования Правительства



Ярославской области, также по просьбе членов экспертной группы, организован



пост мониторинга МЧС, осуществляющий контроль за пожарной и радиационной обстановкой.



Полигон от незаконного проникновения посторонних лиц после случившегося поджога



этой весной охраняет частное предприятие.



На укрепление материально-технической базы «Скоково»,



обеспечение экологической безопасности и постоянного мониторинга состояния



окружающей среды в зоне воздействия полигона пойдет часть средств, выделенных



Правительством Москвы. Также, как сообщил заместитель председателя



правительства Роман Колесов, через две недели будут оформлены документы о



передаче полигона в областную собственность.



- Ситуация



с ввозом мусора из Москвы – это временная мера, до 31 декабря, - отметил,



подводя итоги визита, Дмитрий Миронов.