​В



Ярославской области началась масштабная работа по модернизации региональной



системы дополнительного образования детей на средства целевой федеральной



субсидии. Наш регион – в числе 20 субъектов РФ, получивших финансирование на



эти цели.



Помимо



регионального модельного центра, в муниципальных районах в этом году создается



10 опорных центров, в задачи которых будут входить навигация, инвентаризация и



персонифицированный учет, а также разработка новых образовательных программ.



Региональный



модельный центр дополнительного образования детей Ярославской области,



созданный на базе Института развития образования, в рамках проекта начал цикл



мероприятий по повышению квалификации и профессиональной переподготовке



педагогов и руководителей организаций дополнительного образования детей.



Первым



стал проектировочный семинар для педагогов опорных центров. Тема – повышение



доступности дополнительного образования для одаренных детей, ребят с



ограниченными возможностями здоровья, из сельской местности, оказавшихся в



трудной жизненной ситуации.



Педагогам



было предложено составить портрет целевой группы, продумать, какие



образовательные потребности у этих детей остаются неудовлетворенными, что



препятствует в получении дополнительного образования и что нового им можно



предложить. Работа была организована по принципу «карусели»: участники



поочередно отвечали на эти вопросы относительно каждой детской целевой группы.



качестве экспертов выступили представители Ярославского государственного



педагогического университета им. К.Д. Ушинского, центра детей и юношества,



центра детского и юношеского туризма и экскурсий.



Затем



педагоги обобщили предложенные идеи, проанализировали, какие изменения



необходимы в содержании и технологиях дополнительного образования. Поскольку в



задачи муниципальных центров, помимо прочего, входит и разработка новых



образовательных программ, в рамках проектировочного семинара специалисты РМЦ



показали педагогам возможные варианты действий в этом направлении.



Программа



по обучению педагогов будет продолжена. Специалисты регионального модельного



центра запланировали проведение вебинаров, круглых столов, межрегиональных



совещаний.