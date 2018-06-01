​В

Ярославской области началась масштабная работа по модернизации региональной

системы дополнительного образования детей на средства целевой федеральной

субсидии. Наш регион – в числе 20 субъектов РФ, получивших финансирование на

эти цели.

Помимо

регионального модельного центра, в муниципальных районах в этом году создается

10 опорных центров, в задачи которых будут входить навигация, инвентаризация и

персонифицированный учет, а также разработка новых образовательных программ.

Региональный

модельный центр дополнительного образования детей Ярославской области,

созданный на базе Института развития образования, в рамках проекта начал цикл

мероприятий по повышению квалификации и профессиональной переподготовке

педагогов и руководителей организаций дополнительного образования детей.

Первым

стал проектировочный семинар для педагогов опорных центров. Тема – повышение

доступности дополнительного образования для одаренных детей, ребят с

ограниченными возможностями здоровья, из сельской местности, оказавшихся в

трудной жизненной ситуации.

Педагогам

было предложено составить портрет целевой группы, продумать, какие

образовательные потребности у этих детей остаются неудовлетворенными, что

препятствует в получении дополнительного образования и что нового им можно

предложить. Работа была организована по принципу «карусели»: участники

поочередно отвечали на эти вопросы относительно каждой детской целевой группы.

качестве экспертов выступили представители Ярославского государственного

педагогического университета им. К.Д. Ушинского, центра детей и юношества,

центра детского и юношеского туризма и экскурсий.

Затем

педагоги обобщили предложенные идеи, проанализировали, какие изменения

необходимы в содержании и технологиях дополнительного образования. Поскольку в

задачи муниципальных центров, помимо прочего, входит и разработка новых

образовательных программ, в рамках проектировочного семинара специалисты РМЦ

показали педагогам возможные варианты действий в этом направлении.

Программа

по обучению педагогов будет продолжена. Специалисты регионального модельного

центра запланировали проведение вебинаров, круглых столов, межрегиональных

совещаний. 

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