|В
Ярославской области началась масштабная работа по модернизации региональной
системы дополнительного образования детей на средства целевой федеральной
субсидии. Наш регион – в числе 20 субъектов РФ, получивших финансирование на
эти цели.
Помимо
регионального модельного центра, в муниципальных районах в этом году создается
10 опорных центров, в задачи которых будут входить навигация, инвентаризация и
персонифицированный учет, а также разработка новых образовательных программ.
Региональный
модельный центр дополнительного образования детей Ярославской области,
созданный на базе Института развития образования, в рамках проекта начал цикл
мероприятий по повышению квалификации и профессиональной переподготовке
педагогов и руководителей организаций дополнительного образования детей.
Первым
стал проектировочный семинар для педагогов опорных центров. Тема – повышение
доступности дополнительного образования для одаренных детей, ребят с
ограниченными возможностями здоровья, из сельской местности, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
Педагогам
было предложено составить портрет целевой группы, продумать, какие
образовательные потребности у этих детей остаются неудовлетворенными, что
препятствует в получении дополнительного образования и что нового им можно
предложить. Работа была организована по принципу «карусели»: участники
поочередно отвечали на эти вопросы относительно каждой детской целевой группы.
качестве экспертов выступили представители Ярославского государственного
педагогического университета им. К.Д. Ушинского, центра детей и юношества,
центра детского и юношеского туризма и экскурсий.
Затем
педагоги обобщили предложенные идеи, проанализировали, какие изменения
необходимы в содержании и технологиях дополнительного образования. Поскольку в
задачи муниципальных центров, помимо прочего, входит и разработка новых
образовательных программ, в рамках проектировочного семинара специалисты РМЦ
показали педагогам возможные варианты действий в этом направлении.
Программа
по обучению педагогов будет продолжена. Специалисты регионального модельного
центра запланировали проведение вебинаров, круглых столов, межрегиональных
совещаний.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
10:30
21 просмотров
2018.06.01 В День защиты детей Дмитрий Миронов посетил социально-реабилитационный центр «Искорка»2018.06.01 Дмитрий Миронов дал поручение отремонтировать спортивный зал в поселке Борисоглебском2018.06.01 Дмитрий Миронов поручил Правительству области проработать вопрос модернизации системы водоснабжения Ростова2018.06.01 На развитие туристической инфраструктуры Ростов может получить два миллиарда рублей2018.06.01 Максим Авдеев: «Специализированное машиностроение в регионе развивается активными темпами»