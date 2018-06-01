|2 июня в Рыбинске пройдет первый «КИНОвкусный фестиваль». Это праздник кино и блюд, известных по фильмам, многие из которых снимались в нашем регионе, и по книгам. В меню – рыба заливная, пирог «Ноктюрн», икра баклажанная, курица диетическая и многое другое. Участниками фестиваля станут предприниматели Рыбинска.
– «КИНОвкусный фестиваль» – одна из новинок летнего сезона, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Такой формат мероприятия в регионе используется впервые.
Кроме гастрономической составляющей организаторы подготовили насыщенную культурную программу. Гостей ждут цирковое шоу, выступления творческих коллективов, показы коллекций детской одежды, мастер-классы для детей и взрослых, фестиваль «Краски холи» и праздничный фейерверк.
Мастера кухни продемонстрируют максимум своих возможностей. Гостям предложат попробовать кулинарные изыски и оригинальные коктейли, плов, манты, шашлык, пахлаву, долму, джиз-быз, различную выпечку и другие блюда. На глазах у зрителей будут готовить льняное и кунжутное масло.
Все зоны фестиваля оригинально оформят, что позволит всем желающим сделать необычные фотографии.
Организаторы мероприятия считают, что «КИНОвкусный фестиваль» придется по душе всем ценителям вкусной еды и качественных напитков. В основе его концепции лежит объединение людей за большим столом. Вместе они отправятся в театрализованное путешествие по кухням разных стран мира, приготовят кулинарные шедевры под руководством опытных поваров, насладятся приготовленными блюдами и посмотрят «вкусное» кино под открытым небом.
Праздник будет проходить с 12.00 до 23.00 на площади у ТРЦ «Виконда» (ул. Бабушкина, 29). Проезд к месту – бесплатный. Подробнее здесь: https://vk.com/wall-67251900_14177.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
11:30
18 просмотров
2018.06.01 В День защиты детей Дмитрий Миронов посетил социально-реабилитационный центр «Искорка»2018.06.01 Дмитрий Миронов дал поручение отремонтировать спортивный зал в поселке Борисоглебском2018.06.01 Дмитрий Миронов поручил Правительству области проработать вопрос модернизации системы водоснабжения Ростова2018.06.01 На развитие туристической инфраструктуры Ростов может получить два миллиарда рублей2018.06.01 Максим Авдеев: «Специализированное машиностроение в регионе развивается активными темпами»