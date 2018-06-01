​В Рыбинском районе прошло ежегодное общее собрание членов ассоциации «Росспецмаш». Представители более чем ста российских предприятий обсудили перспективы развития специализированного машиностроения.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства Максим Авдеев, президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин, директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Евгений Корчевой.

– Ярославский регион впервые стал площадкой для отраслевого диалога крупнейших производителей России, – отметил Максим Авдеев. – Ассоциация «Росспецмаш» выступает надежной опорой для отечественных машиностроителей, решая широкий круг вопросов в отрасли. И у нас, безусловно, одна общая цель – развивать высокотехнологичные конкурентоспособные производства, расширять рынки сбыта продукции и изыскивать максимум возможностей для поддержки производителей на федеральном уровне. Специализированное машиностроение в регионе развивается активными темпами. Мы готовы рассматривать новые направления сотрудничества с компаниями ассоциации и поддерживать перспективные инициативы.

Основу комплекса специализированного машиностроения Ярославской области традиционно формируют АО «Русская механика», ООО «Завод дорожных машин», ПАО «Автодизель», ПАО «Тутаевский моторный завод», ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» и другие предприятия отрасли. Они демонстрируют рост объемов производства, реализуют инвестиционные проекты. Этому способствует и использование федеральных мер поддержки. В 2017 году предприятия региона получили субсидии от Минпромторга на общую сумму около 1,2 миллиарда рублей.

Так, инновационная разработка рыбинского Завода дорожных машин получила субсидию Министерства промышленности и торговли РФ на компенсацию части затрат – проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по производству компактора твердых коммунальных отходов. В мае текущего года Фонд развития промышленности одобрил первый в Ярославской области проект по федеральному софинансированию инновационного импортозамещающего серийного производства нового поколения снегоходов АО «Русская механика».

– Минпромторг постоянно совершенствует меры поддержки для производителей, – подчеркнул Евгений Корчевой. – Тем не менее сегодня необходимо увеличивать затраты на НИОКР, чтобы инвестировать в будущее. Наша задача – обеспечить взрывной рост инноваций.

Как отметил Константин Бабкин, Ярославский регион успешно работает с этими инструментами. А потому область сегодня интересна отраслевому сообществу.

​– Ярославская область – индустриально развитый регион. Мы готовы к новым проектам и хотим обсудить, что могут предложить региональная власть и местные компании для создания благоприятных условий работы, – сказал Константин Бабкин.

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