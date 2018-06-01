​До



конца 2019 года в Ростове будет проведена реконструкция Соборной площади и



улицы Каменный мост. Федеральное финансирование на эти цели город получит как



победитель всероссийского конкурса, организованного Министерством строительства



РФ.



июня план работ был представлен губернатору Дмитрию Миронову, который посетил



Ростов с рабочим визитом.



–



Поздравляю с победой в конкурсе! Четыре города Ярославской области получили



гранты. Это третий результат по стране, – сказал Дмитрий Миронов. – Соборная



площадь – центр и сердце Ростова. Очень важно, чтобы здесь было красиво, а



туристы и местные жители чувствовали себя комфортно.



Объем



финансирования из федерального бюджета планируется в размере до 50 миллионов



рублей. Привлечены будут и внебюджетные средства. Местные предприниматели



заинтересованы в развитии города.



–



Хочется отметить, что Ростовский район провел очень качественную работу по



подготовке к конкурсу. Мы подавали заявки от семи городов, и Ростов был одним



из лидеров благодаря четко организованной работе, – сказал председатель



Правительства области Дмитрий Степаненко. – В городе уже видны изменения. В



прошлые визиты в центре фасады зданий были завешены рекламой. Сейчас ее



практически нет, а с тем, что осталось, надо продолжать работать.



За



счет благоустройства пешеходного пространства, озеленения территории Ростовский



кремль по-новому предстанет перед туристами. Глава района Алексей Константинов



сообщил, что все предложенное архитекторами было согласовано с жителями города



и доработано с учетом их мнений.



–



Именно горожане поддержали проект благоустройства Соборной площади, – рассказал



Алексей Константинов. – Очень грамотно продуманы архитектурные и технические



решения, которые позволят вписать в историческую среду зонированные площадки,



предназначенные для проведения мероприятий делового туризма, отдыха, экскурсий.



На



развитие туристической инфраструктуры местные власти рассчитывают получить



дополнительно около двух миллиардов рублей от Нового банка развития БРИКС по



программе поддержки исторических городов национального значения. По словам



главы района, работы будут проводиться ориентировочно в течение двух лет.



–



Здесь очень важно, коллеги, ввести персональную ответственность, контролировать



каждый шаг и спрашивать буквально за каждый рубль, – отметил Дмитрий Миронов.