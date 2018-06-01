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июня губернатор Дмитрий Миронов побывал в Ростове, где провел совещание по



вопросу модернизации местных очистных сооружений.



Весной



этого года качество питьевой воды в городе на время серьезно ухудшилось: в



водозабор попали органические удобрения, а очистные сооружения не справились с



работой.



–



Для локализации ситуации и исключения заражения людей были оперативно подняты



подразделения МЧС, задействованы все службы ЖКХ, – отметил глава района Алексей



Константинов. – Проведена активная информационная кампания, организован подвоз



воды. Роспотребнадзор регулярно мониторил ситуацию с качеством воды. За неделю



остроту проблемы сняли.



Дмитрий



Миронов осмотрел очистные сооружения. Как рассказал главе региона генеральный



директор госпредприятия «Южный водоканал» Андрей Викулин, комплекс был построен



по проектному решению 70-х годов прошлого века. А с 2008 по 2016 год все



объекты водоснабжения и водоотведения находились в конкурсном управлении:



реконструкция и капремонт не производились. В результате оборудование сильно



износилось, сам комплекс пришел в плачевное состояние. Однако именно здесь



происходит первичная очистка технической воды, поступающей из реки Устье.



–



Сегодня мы прорабатываем вопрос, который напрямую касается повседневных



интересов 35 тысяч человек, проживающих в Ростове, поселках Ишня и Белогостицы,



– сказал Дмитрий Миронов. – Состояние водопроводных очистных сооружений города



близко к критическому. Мы сами в этом убедились во время осмотра комплекса. Да,



нам досталось тяжелое наследство. Проблему нужно было решать, что называется,



еще вчера. Работа предстоит очень затратная, но ее необходимо провести.



Губернатор



поручил председателю Правительства области Дмитрию Степаненко дать все



необходимые указания департаменту финансов, а также взять под личный контроль



как сроки, так и качество работ.



–



Мы не должны подвергать подобным рискам людей, – подчеркнул глава региона.



ходе совещания было отмечено, что в первую очередь необходим капремонт



контактных осветлителей. Из 10 существующих устройств для обесцвечивания воды в



рабочем состоянии в настоящее время находится только половина. По словам



заместителя председателя Правительства области Виталия Ткаченко,



ориентировочная стоимость их ремонта, а также реконструкции вспомогательного



оборудования и разводящих водопроводных сетей составит порядка 200 миллионов



рублей.



Как



отметил губернатор, замена этих приборов должна стать только первым этапом



работы по улучшению качества питьевой воды. В дальнейшем необходима полная



реконструкция очистных сооружений.