​В



поселке Борисоглебском будет отремонтирован спортивный зал, который находится в



пристройке к местному Дому культуры. Соответствующее распоряжение дал



губернатор Дмитрий Миронов, посетивший 1 июня объект в ходе рабочей поездки по



Ростовскому и Борисоглебскому районам.



Сейчас



помещение в плачевном состоянии, оно не ремонтировалось около 30 лет. Как



рассказал заместитель директора ДК Александр Ригин, из-за этого Дом культуры не



может получить лицензию на работу с детьми.



–



Раньше здесь проходили занятия по лапте, футболу, карате, аэробике,



соревнования по различным видам спорта, – отметил Александр Ригин. – У нас с



каждым годом становится все активнее взрослое население. На областной



спартакиаде мы заняли 2-е место. Но сейчас зал простаивает, заброшен. Стоимость



ремонта по смете – около двух миллионов рублей. В районе таких денег нет.



Дмитрий



Миронов лично оценил состояние помещения и пообещал помочь в решении этого



вопроса.



–



Да, действительно, ремонт нужен. Причем важно обеспечить все меры безопасности:



сделать запасной выход, установить пожарную сигнализацию, чтобы родители не



беспокоились за детей, а дети занимались в современных условиях, – сказал глава



региона. – Мы предусмотрим в бюджете необходимые средства на проведение всех



работ.



Также



губернатор оценил качество ремонта, проведенного в Доме культуры по областной



программе инициативного бюджетирования в 2016 году. Были приведены в порядок



фасад здания, крыша, фойе, санитарная зона, приобретено и установлено новое



световое оборудование для сцены.



–



В нашем Доме культуры проходят репетиции народного ансамбля «Славянка», ему



недавно исполнилось 50 лет. Это гордость района. А всего здесь занимается 20



коллективов. И мы очень довольны качеством ремонта, условия стали намного



лучше, – сказала директор ДК Айнаш Кислякова.



текущем году работы в ДК будут продолжены. В рамках губернаторской программы



«Решаем вместе!» предусмотрено финансирование ремонта зрительного зала и сцены.