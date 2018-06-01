|В
поселке Борисоглебском будет отремонтирован спортивный зал, который находится в
пристройке к местному Дому культуры. Соответствующее распоряжение дал
губернатор Дмитрий Миронов, посетивший 1 июня объект в ходе рабочей поездки по
Ростовскому и Борисоглебскому районам.
Сейчас
помещение в плачевном состоянии, оно не ремонтировалось около 30 лет. Как
рассказал заместитель директора ДК Александр Ригин, из-за этого Дом культуры не
может получить лицензию на работу с детьми.
–
Раньше здесь проходили занятия по лапте, футболу, карате, аэробике,
соревнования по различным видам спорта, – отметил Александр Ригин. – У нас с
каждым годом становится все активнее взрослое население. На областной
спартакиаде мы заняли 2-е место. Но сейчас зал простаивает, заброшен. Стоимость
ремонта по смете – около двух миллионов рублей. В районе таких денег нет.
Дмитрий
Миронов лично оценил состояние помещения и пообещал помочь в решении этого
вопроса.
–
Да, действительно, ремонт нужен. Причем важно обеспечить все меры безопасности:
сделать запасной выход, установить пожарную сигнализацию, чтобы родители не
беспокоились за детей, а дети занимались в современных условиях, – сказал глава
региона. – Мы предусмотрим в бюджете необходимые средства на проведение всех
работ.
Также
губернатор оценил качество ремонта, проведенного в Доме культуры по областной
программе инициативного бюджетирования в 2016 году. Были приведены в порядок
фасад здания, крыша, фойе, санитарная зона, приобретено и установлено новое
световое оборудование для сцены.
–
В нашем Доме культуры проходят репетиции народного ансамбля «Славянка», ему
недавно исполнилось 50 лет. Это гордость района. А всего здесь занимается 20
коллективов. И мы очень довольны качеством ремонта, условия стали намного
лучше, – сказала директор ДК Айнаш Кислякова.
текущем году работы в ДК будут продолжены. В рамках губернаторской программы
«Решаем вместе!» предусмотрено финансирование ремонта зрительного зала и сцены.
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