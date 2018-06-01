​В

поселке Борисоглебском будет отремонтирован спортивный зал, который находится в

пристройке к местному Дому культуры. Соответствующее распоряжение дал

губернатор Дмитрий Миронов, посетивший 1 июня объект в ходе рабочей поездки по

Ростовскому и Борисоглебскому районам.

Сейчас

помещение в плачевном состоянии, оно не ремонтировалось около 30 лет. Как

рассказал заместитель директора ДК Александр Ригин, из-за этого Дом культуры не

может получить лицензию на работу с детьми.



Раньше здесь проходили занятия по лапте, футболу, карате, аэробике,

соревнования по различным видам спорта, – отметил Александр Ригин. – У нас с

каждым годом становится все активнее взрослое население. На областной

спартакиаде мы заняли 2-е место. Но сейчас зал простаивает, заброшен. Стоимость

ремонта по смете – около двух миллионов рублей. В районе таких денег нет.

Дмитрий

Миронов лично оценил состояние помещения и пообещал помочь в решении этого

вопроса.



Да, действительно, ремонт нужен. Причем важно обеспечить все меры безопасности:

сделать запасной выход, установить пожарную сигнализацию, чтобы родители не

беспокоились за детей, а дети занимались в современных условиях, – сказал глава

региона. – Мы предусмотрим в бюджете необходимые средства на проведение всех

работ.

Также

губернатор оценил качество ремонта, проведенного в Доме культуры по областной

программе инициативного бюджетирования в 2016 году. Были приведены в порядок

фасад здания, крыша, фойе, санитарная зона, приобретено и установлено новое

световое оборудование для сцены.



В нашем Доме культуры проходят репетиции народного ансамбля «Славянка», ему

недавно исполнилось 50 лет. Это гордость района. А всего здесь занимается 20

коллективов. И мы очень довольны качеством ремонта, условия стали намного

лучше, – сказала директор ДК Айнаш Кислякова.

текущем году работы в ДК будут продолжены. В рамках губернаторской программы

«Решаем вместе!» предусмотрено финансирование ремонта зрительного зала и сцены.

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