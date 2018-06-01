​Социально-реабилитационному



центру «Искорка» в селе Вощажниково будут выделены средства на закупку мебели.



Проработать данный вопрос Правительству области поручил губернатор Дмитрий



Миронов, 1 июня посетивший учреждение в ходе рабочей поездки в Борисоглебский и



Ростовский районы.



Центр



оказания социальных услуг несовершеннолетним и семьям, находящимся в трудной



жизненной ситуации, создан в 1995 году. Учреждение рассчитано на круглосуточное



и дневное пребывание детей. С ними работают опытные воспитатели, которые



проводят занятия и развлекательные мероприятия, оказывают помощь в подготовке



домашних заданий, осуществляют постоянный контроль за учебной деятельностью



школьников. Сегодня здесь проживают 19 детей, а в прошлом году помощь



специалистов получили более 190 человек.



Дмитрий



Миронов пообщался с воспитанниками и педагогами центра и вручил им подарки –



настольные игры и сертификат на приобретение мебели.