|Социально-реабилитационному
центру «Искорка» в селе Вощажниково будут выделены средства на закупку мебели.
Проработать данный вопрос Правительству области поручил губернатор Дмитрий
Миронов, 1 июня посетивший учреждение в ходе рабочей поездки в Борисоглебский и
Ростовский районы.
Центр
оказания социальных услуг несовершеннолетним и семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, создан в 1995 году. Учреждение рассчитано на круглосуточное
и дневное пребывание детей. С ними работают опытные воспитатели, которые
проводят занятия и развлекательные мероприятия, оказывают помощь в подготовке
домашних заданий, осуществляют постоянный контроль за учебной деятельностью
школьников. Сегодня здесь проживают 19 детей, а в прошлом году помощь
специалистов получили более 190 человек.
Дмитрий
Миронов пообщался с воспитанниками и педагогами центра и вручил им подарки –
настольные игры и сертификат на приобретение мебели.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
18 минут назад
5 просмотров
2018.06.01 Дмитрий Миронов дал поручение отремонтировать спортивный зал в поселке Борисоглебском2018.06.01 Дмитрий Миронов поручил Правительству области проработать вопрос модернизации системы водоснабжения Ростова2018.06.01 На развитие туристической инфраструктуры Ростов может получить два миллиарда рублей2018.06.01 Максим Авдеев: «Специализированное машиностроение в регионе развивается активными темпами»2018.06.01 В Рыбинске пройдет первый «КИНОвкусный фестиваль»