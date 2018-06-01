​Социально-реабилитационному

центру «Искорка» в селе Вощажниково будут выделены средства на закупку мебели.

Проработать данный вопрос Правительству области поручил губернатор Дмитрий

Миронов, 1 июня посетивший учреждение в ходе рабочей поездки в Борисоглебский и

Ростовский районы.

Центр

оказания социальных услуг несовершеннолетним и семьям, находящимся в трудной

жизненной ситуации, создан в 1995 году. Учреждение рассчитано на круглосуточное

и дневное пребывание детей. С ними работают опытные воспитатели, которые

проводят занятия и развлекательные мероприятия, оказывают помощь в подготовке

домашних заданий, осуществляют постоянный контроль за учебной деятельностью

школьников. Сегодня здесь проживают 19 детей, а в прошлом году помощь

специалистов получили более 190 человек.

Дмитрий

Миронов пообщался с воспитанниками и педагогами центра и вручил им подарки –

настольные игры и сертификат на приобретение мебели. 

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