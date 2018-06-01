|3 июня в Переславле-Залесском пройдет девятый летний сказочный фестиваль «В гости к Берендею». Сказочные гости со всей страны приедут сюда встречать российское лето. В числе приглашенных – российский Дед Мороз, костромская Снегурочка, Баба-яга, Василиса Премудрая, Алеша Попович, Царевна-лягушка, Крошечка-Хаврошечка, Иван-царевич. В этом году впервые приедут карельский морозец Паккайне, царь Горох из Владимира и Кыш Бабай из Казани.
Начнется праздник на солнечной поляне у дома Берендея. Гости представят свои интерактивные программы, поздравят хозяина дома с днем рождения и вручат подарки. Каждому сказочному герою будет выделена площадка для общения и фотосессии с жителями Переславля-Залесского и гостями города. В рамках мероприятия запланирован розыгрыш билетов в гости к каждому сказочному персонажу.
Завершится событие хороводом дружбы и волшебным флешмобом в парке Победы.
– Ярославский регион привлекателен для семейного отдыха с детьми. Здесь много сказочных героев: Алеша Попович в Ярославле, Емеля, щука, Царевна-лягушка в Ростове, мышка-норушка в Мышкине, Баба-яга в Кукобое, Берендей в Переславле-Залесском, Курочка Ряба в Рыбинске, – отметила директор департамента туризма области Юлия Рыбакова. – Гардарика предлагает широкие возможности, от культурно-познавательного туризма до отдыха на природе. Юным гостям региона будут интересны городские и экомаршруты, тематические и обзорные экскурсии, разнообразные объекты показа.
Программы в школьные каникулы предлагают более 250 музеев региона. В частности, Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник предлагает ребятам узнать истории о прошлой жизни экспонатов. В Рыбинске новую программу подготовил музей адмирала Федора Ушакова.
11 июня в Гаврилов-Яме всей семьей можно посмотреть реконструкцию футбольного матча 1914 года, который пройдет на первом в России стадионе, построенном англичанами. Всего в этом летнем сезоне в Ярославии запланировано порядка 200 событийных мероприятий.
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вчера, 15:45
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