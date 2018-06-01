​В период нереста, с 15 апреля по 15 июня, правилами рыболовства установлены ограничения для любительского, спортивного и запрет для промышленного рыболовства на водоемах области. Для предупреждения и пресечения фактов браконьерства участники межведомственного взаимодействия патрулируют водоемы, прибрежные территории, автомобильные дороги, рынки. Привлечено около 390 сотрудников уполномоченных органов, 53 плавательных средства, 140 автомашин.



За полтора месяца пресечено 462 факта незаконной добычи рыбы и возбуждено 44 уголовных дела. Очередной межведомственный рейд проведен на реке Которосли инспекторами рыбоохраны и регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования.



– Вечернее время для проведения рейда выбрано не случайно, – рассказал государственный охотничий инспектор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Михаил Пискунов. – Обычно в это время браконьеры ставят сети, а рано утром проверяют улов. Задержать их с поличным можно в тот момент, когда они расставляют снаряжение, достают из сетей рыбу, а в лодке находятся браконьерские снасти.



В ходе рейда инспекторы установили, что три рыбака ловили рыбу на запрещенные в нерестовый период орудия лова. Один гражданин находился в водоохранной зоне на транспортном средстве вопреки введенному в период нереста запрету. Составлено четыре протокола об административных правонарушениях.



– В результате внедрения в прошлом году в регионе новой системы межведомственного взаимодействия борьба с браконьерством стала значительно эффективнее, – отметил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – В этом году мероприятия по пресечению фактов незаконной добычи биоресурсов и нарушений ограничений в период нереста проводятся в таком же активном режиме.



Сотрудники рыбоохраны с начала нереста провели 191 контрольно-надзорное мероприятие и выявили 321 нарушение. Изъято 73 запрещенных орудия лова и 184 килограмма рыбы. УМВД России по Ярославской области в период нереста провело 472 рейда, выявило 189 фактов незаконной добычи рыбы. Возбуждено 44 уголовных дела, пресечено 141 административное правонарушение.



Государственные охотничьи инспекторы регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования приняли участие в 26 рейдах совместно с инспекторами рыбоохраны и сотрудниками УМВД по Ярославской области. В результате в Рыбинском и Пошехонском муниципальных районах возбуждено четыре уголовных дела и изъято 102 запрещенных орудия лова.



​Кроме того, в период нереста особое внимание уделяется и пресечению незаконного сбыта рыбы. С начала нерестового периода административные комиссии муниципальных районов провели 224 рейдовых мероприятия, в ходе которых составлено 68 протоколов. Кроме того, в регионе запрещена выдача ветеринарно-сопроводительных документов на свежую речную рыбу.