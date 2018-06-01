​1 июня в Ярославском ТЮЗе отметили Международный день защиты детей. Более 600 ребят из муниципальных районов области – воспитанники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, дети-инвалиды, а также многодетные, приемные, малоимущие семьи побывали на ярком представлении.



Перед зданием театра, несмотря на прохладную погоду, прошла зарядка, а в холле – интерактивная программа: мальчишек и девчонок ждали игры, конкурсы, танцы и подарки.



– Международный день защиты детей празднуется с 1950 года, когда у нынешних малышей родились дедушки и бабушки, – отметила начальник управления по социальной и демографической политике Правительства региона Марина Башмашникова. – Благополучие и поддержка детей – это особый приоритет и для Правительства Ярославской области. Сегодняшний праздник для всех этих ребят – это тоже поддержка, а для взрослых – напоминание, что их задача – обеспечить благополучие детей, сохранение их здоровья, помочь в развитии талантов.



После интерактивной программы ребят ждал еще один подарок – музыкальный спектакль «Пеппи Длинныйчулок».



Справка



На протяжении последних лет в Ярославской области наблюдаются устойчивые положительные тенденции:



– увеличение доли повторных рождений: 2013 год – 51 процент всех родившихся, 2014-й – 53 процента, 2015-й – 56 процентов, 2016-й – 59 процентов;



– увеличение количества семей с несовершеннолетними детьми: 2013 год – 139000, 2014-й – 139000, 2015-й – 152618, 2016-й – 152014;



– увеличение количества многодетных семей: 2013 год – 6622, 2014-й – 7395, 2015-й – 8328, 2016-й – 9349, 2017-й – 10344;



– уменьшение числа отказов от новорожденных в медицинских стационарах: 2013 год – 42 случая, 2014-й – 48, 2015-й – 40, 2016-й – 34, 2017-й – 18;



– снижение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 2013 год – 4037, 2014-й – 3907, 2015-й – 3844, 2016-й – 3744, 2017-й – 3625.