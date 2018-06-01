​Создание современной отрасли по обращению с отходами и поиск новых подходов в сфере мусоропереработки – одна из главных тем VI межрегионального экономического форума «Высокие технологии в промышленности: новые возможности», который проходит во Владимире 1 – 3 июня. Представители Правительства Ярославской области принимают участие в ее обсуждении. В числе ключевых вопросов – использование научного подхода, участие общественности в реформировании системы, роль региональных операторов в развитии отрасли.



– У каждой из областей своя специфика и свой уровень развития отрасли по обращению с отходами, поэтому обмен опытом по перспективным направлениям модернизации крайне важен, – отметил начальник отдела по обороту ТБО департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров. – Наш регион в рамках реформирования отрасли обращения с отходами одновременно двигается по нескольким направлениям с целью обеспечения экологической безопасности населения.



В Ярославской области уже началась разработка концепции новой экологической политики, этот процесс инициировал губернатор Дмитрий Миронов. Запланированы мероприятия по совершенствованию системы оборота твердых коммунальных отходов, идет подготовка к реализации крупного инвестиционного проекта по строительству мусороперерабатывающего завода и мусоросортировочных станций. Соответствующее соглашение между Правительством региона и ООО «ЭкоГрупп» заключено в конце мая на Петербургском международном экономическом форуме.



Инвестор планирует вложить около 5 миллиардов рублей в развитие системы обращения с отходами, внедрение системы раздельного сбора мусора. Проект предусматривает полную замену контейнерного парка и бункеров, закупку мусоровозов и спецтехники, ремонт контейнерных площадок.



​Кроме того, в регионе наработан опыт привлечения к совместной деятельности общественности и представителей научного сообщества. По итогам работы экспертной группы по мониторингу экологической безопасности полигона «Скоково» улучшены системы контроля объекта, а также выработаны рекомендации в направлении модернизации его деятельности.