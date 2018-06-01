|За 2
меясяца в регионе выявлено 50 несанкционированных свалок объемом 4 тысячи
кубометров. По всем установленным фактам проводятся административные
расследования и мероприятия по ликвидации.
Департамент
охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области ведет работу в
плотном взаимодействии с общественностью. Маршруты планируются с учетом данных,
опубликованных на ресурсе «Интерактивная карта свалок», созданном
Общероссийским народным фронтом в рамках экологического проекта «Генеральная уборка».
Жители региона также принимают участие в работе, передавая информацию на
телефон горячей линии департамента (4852) 40-02-06.
Один из
поступивших от граждан сигналов – о складировании отходов рядом с въездной
стелой в Ярославль, у деревни Телегино.
– В
ходе обследования наши инспекторы зафиксировали наличие несанкционированной
свалки твердых коммунальных отходов объемом 30 кубометров. Ведется
административное расследование данного правонарушения, – рассказал председатель
комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей
среды и природопользования Владимир Сафонов. – В данный момент устанавливаем
собственника участка для принятия в отношении его соответствующих мер и
организации мероприятий по ликвидации свалки.
В 2017
году Ярославская область заняла лидирующие позиции в ЦФО по результативности
выявления и ликвидации несанкционированных свалок. Было зафиксировано 434 места
нелегального размещения отходов общим объемом более 25 тысяч кубометров.
Удалось убрать 362 свалки, в том числе благодаря участию общественности. По
оставшимся 72 работы по устранению продолжаются.
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вчера, 16:15
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