​За 2

меясяца в регионе выявлено 50 несанкционированных свалок объемом 4 тысячи

кубометров. По всем установленным фактам проводятся административные

расследования и мероприятия по ликвидации.

Департамент

охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области ведет работу в

плотном взаимодействии с общественностью. Маршруты планируются с учетом данных,

опубликованных на ресурсе «Интерактивная карта свалок», созданном

Общероссийским народным фронтом в рамках экологического проекта «Генеральная уборка».

Жители региона также принимают участие в работе, передавая информацию на

телефон горячей линии департамента (4852) 40-02-06.

Один из

поступивших от граждан сигналов – о складировании отходов рядом с въездной

стелой в Ярославль, у деревни Телегино.

– В

ходе обследования наши инспекторы зафиксировали наличие несанкционированной

свалки твердых коммунальных отходов объемом 30 кубометров. Ведется

административное расследование данного правонарушения, – рассказал председатель

комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей

среды и природопользования Владимир Сафонов. – В данный момент устанавливаем

собственника участка для принятия в отношении его соответствующих мер и

организации мероприятий по ликвидации свалки.

В 2017

году Ярославская область заняла лидирующие позиции в ЦФО по результативности

выявления и ликвидации несанкционированных свалок. Было зафиксировано 434 места

нелегального размещения отходов общим объемом более 25 тысяч кубометров.

Удалось убрать 362 свалки, в том числе благодаря участию общественности. По

оставшимся 72 работы по устранению продолжаются.

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