​За 2



меясяца в регионе выявлено 50 несанкционированных свалок объемом 4 тысячи



кубометров. По всем установленным фактам проводятся административные



расследования и мероприятия по ликвидации.



Департамент



охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области ведет работу в



плотном взаимодействии с общественностью. Маршруты планируются с учетом данных,



опубликованных на ресурсе «Интерактивная карта свалок», созданном



Общероссийским народным фронтом в рамках экологического проекта «Генеральная уборка».



Жители региона также принимают участие в работе, передавая информацию на



телефон горячей линии департамента (4852) 40-02-06.



Один из



поступивших от граждан сигналов – о складировании отходов рядом с въездной



стелой в Ярославль, у деревни Телегино.



– В



ходе обследования наши инспекторы зафиксировали наличие несанкционированной



свалки твердых коммунальных отходов объемом 30 кубометров. Ведется



административное расследование данного правонарушения, – рассказал председатель



комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей



среды и природопользования Владимир Сафонов. – В данный момент устанавливаем



собственника участка для принятия в отношении его соответствующих мер и



организации мероприятий по ликвидации свалки.



В 2017



году Ярославская область заняла лидирующие позиции в ЦФО по результативности



выявления и ликвидации несанкционированных свалок. Было зафиксировано 434 места



нелегального размещения отходов общим объемом более 25 тысяч кубометров.



Удалось убрать 362 свалки, в том числе благодаря участию общественности. По



оставшимся 72 работы по устранению продолжаются.