|Один из 15 газопроводов, строительство
которых стало возможным после перезагрузки отношений региона с ПАО «Газпром»,
инициированной губернатором Дмитрием Мироновым, – Любим – Семендяево –
Закобякино – Рузбугино. Он будет проложен в 2020 – 2021 годах, но подготовка к
газификации этих населенных пунктов уже началась.
Протяженность сетей составит 35 километров.
Это позволит газифицировать 300 домовладений и три котельные, в том числе в
расположенных рядом деревнях Касьяново, Павлигино и Степанково.
Разработкой проектно-сметной документации на
строительство газораспределительных сетей в деревнях Рузбугино и Степанково
сейчас занимается администрация Любимского муниципального района в рамках
выполнения обязательств перед ПАО «Газпром» по программе синхронизации.
В 2019 году в рамках региональной программы
«Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и
иных организаций Ярославской области» запланирована подготовка проектно-сметной
документации на газификацию населенных пунктов Семендяево, Касьяново,
Закобякино и Павлигино.
Строительство распределительных газовых
сетей здесь намечено на 2020 – 2021 годы.
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