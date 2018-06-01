​Один из 15 газопроводов, строительство

которых стало возможным после перезагрузки отношений региона с ПАО «Газпром»,

инициированной губернатором Дмитрием Мироновым, – Любим – Семендяево –

Закобякино – Рузбугино. Он будет проложен в 2020 – 2021 годах, но подготовка к

газификации этих населенных пунктов уже началась.

Протяженность сетей составит 35 километров.

Это позволит газифицировать 300 домовладений и три котельные, в том числе в

расположенных рядом деревнях Касьяново, Павлигино и Степанково.

Разработкой проектно-сметной документации на

строительство газораспределительных сетей в деревнях Рузбугино и Степанково

сейчас занимается администрация Любимского муниципального района в рамках

выполнения обязательств перед ПАО «Газпром» по программе синхронизации.

В 2019 году в рамках региональной программы

«Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и

иных организаций Ярославской области» запланирована подготовка проектно-сметной

документации на газификацию населенных пунктов Семендяево, Касьяново,

Закобякино и Павлигино.

Строительство распределительных газовых

сетей здесь намечено на 2020 – 2021 годы. 

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