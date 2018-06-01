​Один из 15 газопроводов, строительство



которых стало возможным после перезагрузки отношений региона с ПАО «Газпром»,



инициированной губернатором Дмитрием Мироновым, – Любим – Семендяево –



Закобякино – Рузбугино. Он будет проложен в 2020 – 2021 годах, но подготовка к



газификации этих населенных пунктов уже началась.



Протяженность сетей составит 35 километров.



Это позволит газифицировать 300 домовладений и три котельные, в том числе в



расположенных рядом деревнях Касьяново, Павлигино и Степанково.



Разработкой проектно-сметной документации на



строительство газораспределительных сетей в деревнях Рузбугино и Степанково



сейчас занимается администрация Любимского муниципального района в рамках



выполнения обязательств перед ПАО «Газпром» по программе синхронизации.



В 2019 году в рамках региональной программы



«Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и



иных организаций Ярославской области» запланирована подготовка проектно-сметной



документации на газификацию населенных пунктов Семендяево, Касьяново,



Закобякино и Павлигино.



Строительство распределительных газовых



сетей здесь намечено на 2020 – 2021 годы.