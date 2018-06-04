​В

Ярославской области продолжаются мероприятия природоохранной акции «Очистим лес

от мусора». С начала мая в ее рамках проведено 19 субботников, ликвидировано 28

крупных свалок – около 500 кубометров отходов.

Работа

на землях лесного фонда идет во всех муниципальных образованиях. Участие в

акции принимают волонтеры, сотрудники органов местного самоуправления,

предприятий, организаций, лесничеств, арендаторы лесных участков.



Очень важно, что свалки в лесах убирают сейчас в условиях пожароопасного

периода, так как любой мусор может стать причиной возгорания, – сказал директор

департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Впервые

такая акция была масштабно проведена нашим департаментом в 2017 году. Тогда

активистам удалось собрать и вывезти более двух тысяч кубометров мусора. Это

более 360 самосвалов отходов.

минувшие выходные субботники прошли в Борисоглебском, Большесельском и

Брейтовском муниципальных районах. Участниками акции было собрано 37 кубометров

мусора.

Мероприятия

по генеральной уборке лесов продолжатся до конца сентября. Жители региона могут

принять участие в акции «Очистим лес от мусора», обратившись в департамент

лесного хозяйства Ярославской области по телефону (4852) 75-92-42.

График

проведения мероприятий в рамках природоохранной акции «Очистим лес от мусора»:

08 июня – Гаврилов-Ямское, Даниловское, Некоузское лесничества; 15 июня – Рыбинское, Ростовское, Пречистенское лесничества; 

22 июня – Переславское, Пошехонское, Любимское лесничества; 

29 июня – Тутаевское, Угличское, Ярославское лесничества.

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