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Ярославской области продолжаются мероприятия природоохранной акции «Очистим лес



от мусора». С начала мая в ее рамках проведено 19 субботников, ликвидировано 28



крупных свалок – около 500 кубометров отходов.



Работа



на землях лесного фонда идет во всех муниципальных образованиях. Участие в



акции принимают волонтеры, сотрудники органов местного самоуправления,



предприятий, организаций, лесничеств, арендаторы лесных участков.



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Очень важно, что свалки в лесах убирают сейчас в условиях пожароопасного



периода, так как любой мусор может стать причиной возгорания, – сказал директор



департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Впервые



такая акция была масштабно проведена нашим департаментом в 2017 году. Тогда



активистам удалось собрать и вывезти более двух тысяч кубометров мусора. Это



более 360 самосвалов отходов.



минувшие выходные субботники прошли в Борисоглебском, Большесельском и



Брейтовском муниципальных районах. Участниками акции было собрано 37 кубометров



мусора.



Мероприятия



по генеральной уборке лесов продолжатся до конца сентября. Жители региона могут



принять участие в акции «Очистим лес от мусора», обратившись в департамент



лесного хозяйства Ярославской области по телефону (4852) 75-92-42.



График



проведения мероприятий в рамках природоохранной акции «Очистим лес от мусора»:



08 июня – Гаврилов-Ямское, Даниловское, Некоузское лесничества; 15 июня – Рыбинское, Ростовское, Пречистенское лесничества;



22 июня – Переславское, Пошехонское, Любимское лесничества;



29 июня – Тутаевское, Угличское, Ярославское лесничества.