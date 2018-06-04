|В
Ярославской области продолжаются мероприятия природоохранной акции «Очистим лес
от мусора». С начала мая в ее рамках проведено 19 субботников, ликвидировано 28
крупных свалок – около 500 кубометров отходов.
Работа
на землях лесного фонда идет во всех муниципальных образованиях. Участие в
акции принимают волонтеры, сотрудники органов местного самоуправления,
предприятий, организаций, лесничеств, арендаторы лесных участков.
–
Очень важно, что свалки в лесах убирают сейчас в условиях пожароопасного
периода, так как любой мусор может стать причиной возгорания, – сказал директор
департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Впервые
такая акция была масштабно проведена нашим департаментом в 2017 году. Тогда
активистам удалось собрать и вывезти более двух тысяч кубометров мусора. Это
более 360 самосвалов отходов.
минувшие выходные субботники прошли в Борисоглебском, Большесельском и
Брейтовском муниципальных районах. Участниками акции было собрано 37 кубометров
мусора.
Мероприятия
по генеральной уборке лесов продолжатся до конца сентября. Жители региона могут
принять участие в акции «Очистим лес от мусора», обратившись в департамент
лесного хозяйства Ярославской области по телефону (4852) 75-92-42.
График
проведения мероприятий в рамках природоохранной акции «Очистим лес от мусора»:
08 июня – Гаврилов-Ямское, Даниловское, Некоузское лесничества; 15 июня – Рыбинское, Ростовское, Пречистенское лесничества;
22 июня – Переславское, Пошехонское, Любимское лесничества;
29 июня – Тутаевское, Угличское, Ярославское лесничества.
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