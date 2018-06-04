​В



выходные в Брейтовском районе прошел экологический субботник по очистке берегов



и дна Рыбинского водохранилища от мусора и обрывков сетей. 2 июня в акции на



Черкасовском мысу приняли участие полтора десятка человек. Они собрали хлам и



бутылки, ликвидировали многолетние свалки, заросшие травой, а также вытащили из



Рыбинского моря 20 обрывков рыбацких сетей. 3 июня субботник продолжился на



береговой линии реки Сити у Прощеного ручья.



– За



последние полтора года в регионе значительно увеличилось количество участников



различных экологических мероприятий и акций, – отметил заместитель председателя



Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Благодаря общественности



активнее пошел процесс ликвидации несанкционированных свалок, оперативнее



отрабатываются проблемы, связанные с загрязнением воздуха и почвы. Сотни



волонтеров принимают участие в субботниках на территориях лесного фонда, в



турнире по вылову брошенных сетей имени Игоря Мартысюка, тысячи граждан выходят



на мероприятия по благоустройству своих городов и поселков. Проведение подобных



акций и активное участие в них жителей – это формирование экологической



культуры, реализация новой экологической политики, о которой говорит глава



региона.



Организаторами



субботника на берегах Рыбинского водохранилища выступили брейтовский центр



водного спорта «Ветрено», некоммерческая ассоциация «Прощеный ручей» и



разведывательно-водолазная команда. Акция была приурочена к Международному дню



очистки водоемов и прошла при поддержке департамента охраны окружающей среды и



природопользования Ярославской области.



– В



регионе стало проводиться множество подобных мероприятий с максимальным



привлечением общественности. Это очень важно, – подчеркнул директор



некоммерческой организации «Прощеный ручей» Андрей Тутариков. – За десятилетия



в воде, на воде и под водой и в Ярославской области, и в стране, и в мире



накопилось столько грязи и мусора, что, как говорится, чистить не перечистить.



Организуя свою акцию, мы обращаем внимание на то, что даты и содержание работ



заявлены весьма условно. Наводить порядок можно не только в Международный день



очистки водоемов. Если каждый из нас потратит хотя бы час своей жизни на сбор



мусора, то территория, где мы живем, работаем, отдыхаем, станет гораздо чище.



На



призыв брейтовчан принять участие в уборке берегов Рыбинского водохранилища уже



откликнулись жители Череповецкого района. Они выйдут на субботник через неделю.



Важным



итогом, по мнению организаторов, было общение участников акции. Вместе с



активистами в субботнике принимали участие представители органов власти.



– На



мой взгляд, все начинается лично с человека. Потому что можно принять



федеральные и региональные законы, большое количество программ, но если каждый



из нас не будет осознавать, что от нашего поведения зависит общее состояние



экологии, то никакой закон нам не поможет, никакая программа работать не будет,



– подчеркнула депутат Ярославской областной Думы Ольга Хитрова. – Пока мы не



научимся убирать за собой, мы не изменим существующую экологическую обстановку.



Для



Брейтовского района, насыщенного водными объектами, участие общественности в



экологических водных субботниках очень важно.



– На



базе Брейтовской средней школы уже много лет действует движение «Золотая



рыбка»: ученики и учителя собирают мусор по берегам местной реки Латыгоры,



которая впадает в реку Сить, а та – в Рыбинское водохранилище. Очередное



мероприятие пройдет 4 июня, – рассказал глава Брейтовского муниципального района



Андрей Петров. – Субботники, инициированные жителями, уже прошли на береговой



линии от реки Редьмы до реки Чертолье.