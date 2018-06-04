|Переславский марафон «Александровские версты» – четвертый этап проекта «Бегом по Золотому кольцу», и первый, в котором спортсмены вышли на марафонскую дистанцию 42,2 километра. Он прошел в минувшие выходные.
– Проект «Бегом по Золотому кольцу» стартовал на Ярославской земле и все эти годы реализуется при поддержке Правительства области, – отметил директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный. – Сейчас проект шагает по стране, мероприятия проходят в других регионах. В Переславле, на берегу Плещеева озера получился большой спортивный праздник.
Для бегунов были предложены дистанции 3, 10, 21,1 километра и марафонская – 42,2 километра. Также организованы детские забеги на 300 метров без учета и с учетом времени, 600 метров и забег для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Победителем среди мужчин-марафонцев стал Дмитрий Травкин из Коврова: он завершил дистанцию со временем 02:38:41. Лучший результат среди женщин – у Анны Груничевой из Рыбинска: 03:22:16. Всего «Александровские версты» покоряли более 1800 человек.
В Переславле бежали как любители спорта, так и профессионалы. Например, заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы по триатлону и участник Олимпийских игр Иван Васильев занял второе место в абсолютной категории на дистанции в 10 километров.
В день забегов для участников и зрителей марафона также были организованы интерактивные площадки с играми и мастер-классами.
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вчера, 14:00
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