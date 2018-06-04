​Инновационный образовательный проект «Траектория мечты: тьюторское сопровождение одаренных школьников в процессе личностно-профессионального самоопределения» ярославского регионального инновационно-образовательного центра «Новая школа» вошел в топ-100 лучших региональных практик инициативы «Вектор «Детство-2018». Она презентована уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой в феврале этого года. Цель рейтингования – поддержка инновационных социальных государственных и общественных проектов по защите семьи и детства.



На включение в «Вектор «Детство-2018» претендовало около 700 социальных проектов из разных регионов. При отборе лучших члены экспертной группы руководствовались такими параметрами, как актуальность проекта, инновационность подхода, степень проработанности нормативно-правовой базы, результативность, вовлеченность в реализацию коммерческих и общественных организаций, масштабируемость и тиражируемость практики, возможность ее применения в других субъектах РФ.



Проект «Траектория мечты» апробируется в Ярославской области с ноября 2017 года и направлен на создание организационно-педагогических условий для выявления индивидуального образовательного запроса талантливых школьников, стимулирования их образовательной активности и самостоятельности, развертывания индивидуальных образовательных проектов и программ. Участники – высокомотивированные учащиеся 7 – 8-х классов, ориентированные на углубленное изучение отдельных предметов, участие в различных интеллектуальных олимпиадах и конкурсах, но испытывающие затруднение в выборе предметного профиля.



Механизмом реализации проекта является тьюторское сопровождение этих ребят в процессе их участия в специально организованных образовательных событиях: мастер-классах по учебным предметам, занятиях «Жизненные навыки», проектно-исследовательской деятельности. Школьникам помогают запустить образовательную рефлексию относительно переживаемого учебного опыта, осознать через этот опыт направленность своей личности, образовательных запросов и потребностей, которые в будущем могут быть оформлены в профессиональные интересы.



​В 2017 – 2018 учебном году выпускниками проекта стали 30 человек.