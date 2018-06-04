​МФЦ Ростова переехал в отдельное здание по



адресу: улица Ленинская, 37. Теперь центр работает шесть дней в неделю, с



понедельника по субботу, а также увеличено время приема – с 17 до 18 часов в



будни. Ранее филиал занимал часть площадей центра занятости населения и работал



по его графику.



– В этом году исполняется пять лет с начала



реализации проекта по созданию сети МФЦ в нашем регионе, – сообщил директор



департамента информатизации и связи Ярославской области Михаил Городилов. – За



это время удалось создать разветвленную сеть центров «Мои Документы», где по



принципу одного окна предоставляются самые востребованные государственные и



муниципальные услуги. Можно сказать, что МФЦ поменял практику общения людей с



государством.



Получение государственных и муниципальных



услуг через центры «Мои Документы» в Ростовском районе пользуется



популярностью. За первый квартал 2018 года здесь предоставлено около 7500



услуг. Наиболее популярные – услуги Росреестра, МВД и органов социальной защиты



населения.



В ростовском МФЦ жители могут получить



порядка 150 государственных и муниципальных услуг. Новое помещение обеспечено



всем необходимым для этого. Предусмотрены зона ожидания, детский уголок, стойка



консультации. Все помещения находятся на 1-м этаже, что удобно для пожилых



людей, родителей с маленькими детьми.



– Обеспечение комфортной и удобной для



граждан работы государственных учреждений – одна из многих задач органов



местного самоуправления, – сказал глава Ростовского муниципального района



Алексей Константинов. – Я рад, что благодаря сотрудничеству с Правительством



региона, ГАУ ЯО «МФЦ» нам удалось поднять оказываемые в районе услуги на новый



уровень.



Новое здание МФЦ – объект культурного



наследия «Дом Мальгиных» середины XIX века. Особняк построен крупным



хлеботорговцем М.М. Полежаевым для своей жены, урожденной Мальгиной. Считался



одним из самых красивых и комфортабельных домов Ростова. Здесь в августе 1858



года останавливались император Александр II и его супруга Мария Александровна с



дочерью Марией. А 24 – 25 апреля 1860 года в этом «путевом дворце» пребывали



великая княгиня Александра Петровна с великим князем Николаем



Николаевичем-младшим.



После революции в здании поочередно



размещались детский сад, музей наглядных пособий и городская поликлиника.



Подробную информацию о работе МФЦ можно



получить на официальном портале https://mfc76.ru.