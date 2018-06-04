​МФЦ Ростова переехал в отдельное здание по

адресу: улица Ленинская, 37. Теперь центр работает шесть дней в неделю, с

понедельника по субботу, а также увеличено время приема – с 17 до 18 часов в

будни. Ранее филиал занимал часть площадей центра занятости населения и работал

по его графику.

– В этом году исполняется пять лет с начала

реализации проекта по созданию сети МФЦ в нашем регионе, – сообщил директор

департамента информатизации и связи Ярославской области Михаил Городилов. – За

это время удалось создать разветвленную сеть центров «Мои Документы», где по

принципу одного окна предоставляются самые востребованные государственные и

муниципальные услуги. Можно сказать, что МФЦ поменял практику общения людей с

государством. 

Получение государственных и муниципальных

услуг через центры «Мои Документы» в Ростовском районе пользуется

популярностью. За первый квартал 2018 года здесь предоставлено около 7500

услуг. Наиболее популярные – услуги Росреестра, МВД и органов социальной защиты

населения.

В ростовском МФЦ жители могут получить

порядка 150 государственных и муниципальных услуг. Новое помещение обеспечено

всем необходимым для этого. Предусмотрены зона ожидания, детский уголок, стойка

консультации. Все помещения находятся на 1-м этаже, что удобно для пожилых

людей, родителей с маленькими детьми.

– Обеспечение комфортной и удобной для

граждан работы государственных учреждений – одна из многих задач органов

местного самоуправления, – сказал глава Ростовского муниципального района

Алексей Константинов. – Я рад, что благодаря сотрудничеству с Правительством

региона, ГАУ ЯО «МФЦ» нам удалось поднять оказываемые в районе услуги на новый

уровень.

Новое здание МФЦ – объект культурного

наследия «Дом Мальгиных» середины XIX века. Особняк построен крупным

хлеботорговцем М.М. Полежаевым для своей жены, урожденной Мальгиной. Считался

одним из самых красивых и комфортабельных домов Ростова. Здесь в августе 1858

года останавливались император Александр II и его супруга Мария Александровна с

дочерью Марией. А 24 – 25 апреля 1860 года в этом «путевом дворце» пребывали

великая княгиня Александра Петровна с великим князем Николаем

Николаевичем-младшим.

После революции в здании поочередно

размещались детский сад, музей наглядных пособий и городская поликлиника.

Подробную информацию о работе МФЦ можно

получить на официальном портале https://mfc76.ru. 

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