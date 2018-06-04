|МФЦ Ростова переехал в отдельное здание по
адресу: улица Ленинская, 37. Теперь центр работает шесть дней в неделю, с
понедельника по субботу, а также увеличено время приема – с 17 до 18 часов в
будни. Ранее филиал занимал часть площадей центра занятости населения и работал
по его графику.
– В этом году исполняется пять лет с начала
реализации проекта по созданию сети МФЦ в нашем регионе, – сообщил директор
департамента информатизации и связи Ярославской области Михаил Городилов. – За
это время удалось создать разветвленную сеть центров «Мои Документы», где по
принципу одного окна предоставляются самые востребованные государственные и
муниципальные услуги. Можно сказать, что МФЦ поменял практику общения людей с
государством.
Получение государственных и муниципальных
услуг через центры «Мои Документы» в Ростовском районе пользуется
популярностью. За первый квартал 2018 года здесь предоставлено около 7500
услуг. Наиболее популярные – услуги Росреестра, МВД и органов социальной защиты
населения.
В ростовском МФЦ жители могут получить
порядка 150 государственных и муниципальных услуг. Новое помещение обеспечено
всем необходимым для этого. Предусмотрены зона ожидания, детский уголок, стойка
консультации. Все помещения находятся на 1-м этаже, что удобно для пожилых
людей, родителей с маленькими детьми.
– Обеспечение комфортной и удобной для
граждан работы государственных учреждений – одна из многих задач органов
местного самоуправления, – сказал глава Ростовского муниципального района
Алексей Константинов. – Я рад, что благодаря сотрудничеству с Правительством
региона, ГАУ ЯО «МФЦ» нам удалось поднять оказываемые в районе услуги на новый
уровень.
Новое здание МФЦ – объект культурного
наследия «Дом Мальгиных» середины XIX века. Особняк построен крупным
хлеботорговцем М.М. Полежаевым для своей жены, урожденной Мальгиной. Считался
одним из самых красивых и комфортабельных домов Ростова. Здесь в августе 1858
года останавливались император Александр II и его супруга Мария Александровна с
дочерью Марией. А 24 – 25 апреля 1860 года в этом «путевом дворце» пребывали
великая княгиня Александра Петровна с великим князем Николаем
Николаевичем-младшим.
После революции в здании поочередно
размещались детский сад, музей наглядных пособий и городская поликлиника.
Подробную информацию о работе МФЦ можно
получить на официальном портале https://mfc76.ru.
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вчера, 15:15
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