|В поликлинике ярославской клинической больницы №2 завершен ремонт. Общее финансирование работ составило порядка 6,5 миллиона рублей, около 5 миллионов из которых – из резервного фонда Президента России, остальные – из областного бюджета. Работы начались в ноябре прошлого года.
– Такой масштабный ремонт в этом здании, которому больше 40 лет, проводился впервые, – сообщил директор регионального департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Поликлиника пошла по пути бережливого производства, соответственно, все работы были организованы в рамках федерального проекта по созданию новой модели поликлиник.
Подрядчик выполнил все в срок. Сейчас идет оснащение помещений необходимой медицинской мебелью и оборудованием.
– Нам за эти месяцы удалось очень многое сделать, – поделился главный врач КБ №2 Сергей Давлетов. – Мы привели в порядок систему вентиляции, холодного и горячего водоснабжения, ремонт шел на площадях около 600 квадратных метров. Регистратуру модернизировали по проекту бережливого производства. Преобразились процедурная, кабинеты вакцинации, диспансеризации, доврачебной помощи и флюорографии.
Благодаря бережливому производству будут разведены потоки больных и здоровых пациентов. Уменьшатся очереди в регистратуру, процесс диспансеризации будет проходить значительно быстрее. В кабинете забора крови будет одновременно действовать 3 – 4 рабочих места.
Первых посетителей отремонтированная поликлиника встретит уже в середине июля. В планах у руководства – в этом году продолжить ремонтные работы на втором этаже. Здесь будут обустроены кабинеты травматолога-ортопеда и хирурга. Это позволит качественно улучшить оказание медицинской помощи. Кроме того, поликлиника ждет прихода как минимум трех молодых специалистов в первичное звено.
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вчера, 15:45
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