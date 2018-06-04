​Строительство нового моста через Которосль в Ярославле вступает в завершающую стадию: рабочие начали возводить последнюю надвижку пролетного строения. Как сообщил 4 июня директор регионального департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев, объект должен занять свое проектное положение до конца этой недели.



– Процесс переходит в финальную стадию. Строителям осталось надвинуть всего около 20 метров, – сообщил Евгений Моисеев. – Одновременно продолжаются бетонные работы на второй опоре. На третьей они уже закончены. Также ведется пескоструйная обработка железных частей конструкции, очистка от ржавчины и подготовка под покраску. В целом строительству уделяется повышенное внимание. Это закономерно: объект очень значимый. Мост должен отвечать всем современным требованиям, а также долго и добросовестно в дальнейшем служить ярославцам.



Реализация важного для города проекта началась в прошлом году благодаря договоренностям губернатора Дмитрия Миронова с федеральным центром. В сентябре о ходе работ во время двусторонней встречи глава региона рассказал Президенту России Владимиру Путину, который побывал с визитом в Ярославской области.



Общая стоимость моста – около 650 миллионов рублей, большая часть из которых – федеральные средства. По плану рабочее движение на объекте должно быть открыто уже в конце этого месяца.



– В этом году нам очень помешал паводок, он значительно осложнил работу. Но в настоящее время мы делаем все, чтобы успеть к намеченному сроку, – подчеркнул руководитель проекта, представитель подрядной организации Андрей Кононенко. – Надвижка идет со скоростью примерно 20 километров в час. Когда мост опустится на все опорные части, приступим к обустройству ливневой канализации, укладке асфальта и установке перильных ограждений.



В настоящее время работы ведутся в круглосуточном режиме. На стройплощадке трудятся около 70 человек.



Справка



​Автодорожный мост через реку Которосль в створе Комсомольской площади связывает три района Ярославля, имеет транзитное направление на Юго-Западную окружную дорогу, которая является участком федеральной трассы М8 «Холмогоры». За 57 лет эксплуатации важный для города объект износился более чем на 70 процентов, отдельные конструкции – на 100 процентов. Перед ремонтом мост находился в предаварийном состоянии и был признан непригодным для дальнейшего движения транспортных средств.