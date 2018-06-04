​Вопросы безопасности в период подготовки и проведения Дня России обсудили сегодня на заседании региональной антитеррористической комиссии.



– 12 июня в Ярославской области, как и во всех регионах страны, пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню России. Необходимо добиться, чтобы на объектах с массовым пребыванием людей строго соблюдались правила безопасности, в том числе пожарной, – подчеркнул заместитель губернатора области Андрей Шабалин.



Временно исполняющий обязанности начальника регионального УМВД Виктор Свистунов сообщил, что обеспечивать безопасность 12 июня будут около 800 сотрудников правоохранительных органов. Все места проведения торжеств проверят на антитеррористическую защищенность. Комплекс мер примут и для обеспечения безопасности дорожного движения. Автомобилистов заранее проинформируют о местах, где планируется ограничить проезд транспортных средств.



Особое внимание в повестке заседания было уделено безопасности мест отдыха детей. В Ярославской области этим летом смогут отдохнуть около 50 тысяч юных ярославцев. Паспорта безопасности уже получили 17 загородных лагерей, запланировавших открытие до 6 июня. В процессе согласования документация по еще семи учреждениям, которые начнут работу с середины месяца.



По информации регионального УМВД, выявлены недочеты в организации работы трех лагерей – есть проблемы с периметральным ограждением. Андрей Шабалин попросил глав муниципальных образований решить проблему в короткий срок.



– В ближайшее время будет составлен план посещения оздоровительных учреждений межведомственной комиссией на протяжении летних месяцев, – сказал Андрей Шабалин. – В выездных проверках примет участие губернатор Дмитрий Миронов.



​На время летней кампании за каждым из лагерей закреплены сотрудники полиции, которые будут проводить ежедневный мониторинг. Инспекторы ГИМС проведут для ребят не менее двух занятий в каждую смену для обеспечения безопасного отдыха на воде.