



​4 июня для ярославских школьников открылись



профильные лагеря и тематические смены.



– Предусмотрены различные направления



образовательного отдыха, как техническое и социально-экономическое, так и



художественное, спортивное и патриотическое, – отметила директор департамента



образования Ярославской области Ирина Лобода. – У наших ребят есть возможность



сделать свои каникулы активными, эмоционально насыщенными, познакомиться с



единомышленниками, расширить кругозор и приобрести новые навыки.



Воспитанники детского технопарка



«Кванториум» включились в социально-экономическую программу «ЦелиКом». Для



ребят подготовлены деловые игры и квесты по основам экономических отношений и



продвижению на рынок продукта собственной проектной деятельности, лекции по



патентоведению, изобретательству. Социальные партнеры «Кванториума»,



представители ПАО «ОДК-Сатурн», даже проведут для школьников курс по проектному



управлению.



В летнем профильном лагере с дневным



пребыванием, который организовали в Ярославском центре детско-юношеского



технического творчества, каждый день смены ребята будут знакомиться с



различными инженерными профессиями. В программе – интеллектуальные игры,



технолабиринт «Лазертаг», боулинг и соревнования.



Запланированные экскурсии тоже содержат



образовательную тематическую составляющую. Например, в ТЮЗе дети не только



посмотрят постановку, но и узнают инженерные тайны спектакля, а во время



поездки в Вятское заглянут в политехническое прошлое и познакомятся с кухонной



машинерией. Также в лагере будут проводиться профессиональные пробы и



мастер-классы по начальному техническому, авиа- и судомоделированию,



робототехнике и даже песочной анимации.



В Ярославском центре детей и юношества



сегодня стартовал проект «Мы открываем лето». Он объединил около 150



воспитанников центра и также сочетает в себе не только культурно-досуговую, но



и образовательную программу.



Десять отрядов занимаются по основным



направлениям деятельности центра: техническому, художественному,



социально-педагогическому и научному. В зависимости от сферы интересов ребята



посетят Ярославский музей-заповедник, колокольный завод в Тутаеве, Норский



керамический завод, конный дворик. Кроме того, они примут участие в квесте в



художественном музее и в состязаниях по шахматам и шашкам. Также запланированы



мероприятия к Дню России – 12 июня и Дню памяти и скорби – 22 июня.



Во второй половине июня в регионе откроются



два профильных палаточных лагеря. 72-й туристический слет соберет 200



школьников региона. Запланированы занятия и состязания по спортивному



ориентированию, технике пешеходного и водного туризма, а также обширная



соревновательная программа: конкурсы туристических газет, костровых, по вязке



узлов, туристов-знатоков и краеведов-экологов.



В Борисоглебском районе на берегу реки Устье



на слет «Служить Отечеству – честь имею!» соберутся юные друзья полиции из 18



муниципальных образований. Для них в программу лагеря включены практические



занятия по рукопашному бою с инструкторами спецподразделений, прохождению



полосы препятствий, преодолению водных преград, медицинской подготовке. Ребята



продолжат изучать историю правоохранительных органов России, огневую



подготовку, осваивать навыки выживания в природной среде.