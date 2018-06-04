  

​4 июня для ярославских школьников открылись

профильные лагеря и тематические смены.

– Предусмотрены различные направления

образовательного отдыха, как техническое и социально-экономическое, так и

художественное, спортивное и патриотическое, – отметила директор департамента

образования Ярославской области Ирина Лобода. – У наших ребят есть возможность

сделать свои каникулы активными, эмоционально насыщенными, познакомиться с

единомышленниками, расширить кругозор и приобрести новые навыки.

Воспитанники детского технопарка

«Кванториум» включились в социально-экономическую программу «ЦелиКом». Для

ребят подготовлены деловые игры и квесты по основам экономических отношений и

продвижению на рынок продукта собственной проектной деятельности, лекции по

патентоведению, изобретательству. Социальные партнеры «Кванториума»,

представители ПАО «ОДК-Сатурн», даже проведут для школьников курс по проектному

управлению.

В летнем профильном лагере с дневным

пребыванием, который организовали в Ярославском центре детско-юношеского

технического творчества, каждый день смены ребята будут знакомиться с

различными инженерными профессиями. В программе – интеллектуальные игры,

технолабиринт «Лазертаг», боулинг и соревнования.

Запланированные экскурсии тоже содержат

образовательную тематическую составляющую. Например, в ТЮЗе дети не только

посмотрят постановку, но и узнают инженерные тайны спектакля, а во время

поездки в Вятское заглянут в политехническое прошлое и познакомятся с кухонной

машинерией. Также в лагере будут проводиться профессиональные пробы и

мастер-классы по начальному техническому, авиа- и судомоделированию,

робототехнике и даже песочной анимации.

В Ярославском центре детей и юношества

сегодня стартовал проект «Мы открываем лето». Он объединил около 150

воспитанников центра и также сочетает в себе не только культурно-досуговую, но

и образовательную программу.

Десять отрядов занимаются по основным

направлениям деятельности центра: техническому, художественному,

социально-педагогическому и научному. В зависимости от сферы интересов ребята

посетят Ярославский музей-заповедник, колокольный завод в Тутаеве, Норский

керамический завод, конный дворик. Кроме того, они примут участие в квесте в

художественном музее и в состязаниях по шахматам и шашкам. Также запланированы

мероприятия к Дню России – 12 июня и Дню памяти и скорби – 22 июня.

Во второй половине июня в регионе откроются

два профильных палаточных лагеря. 72-й туристический слет соберет 200

школьников региона. Запланированы занятия и состязания по спортивному

ориентированию, технике пешеходного и водного туризма, а также обширная

соревновательная программа: конкурсы туристических газет, костровых, по вязке

узлов, туристов-знатоков и краеведов-экологов.

В Борисоглебском районе на берегу реки Устье

на слет «Служить Отечеству – честь имею!» соберутся юные друзья полиции из 18

муниципальных образований. Для них в программу лагеря включены практические

занятия по рукопашному бою с инструкторами спецподразделений, прохождению

полосы препятствий, преодолению водных преград, медицинской подготовке. Ребята

продолжат изучать историю правоохранительных органов России, огневую

подготовку, осваивать навыки выживания в природной среде. 

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