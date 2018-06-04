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4 июня для ярославских школьников открылись
профильные лагеря и тематические смены.
– Предусмотрены различные направления
образовательного отдыха, как техническое и социально-экономическое, так и
художественное, спортивное и патриотическое, – отметила директор департамента
образования Ярославской области Ирина Лобода. – У наших ребят есть возможность
сделать свои каникулы активными, эмоционально насыщенными, познакомиться с
единомышленниками, расширить кругозор и приобрести новые навыки.
Воспитанники детского технопарка
«Кванториум» включились в социально-экономическую программу «ЦелиКом». Для
ребят подготовлены деловые игры и квесты по основам экономических отношений и
продвижению на рынок продукта собственной проектной деятельности, лекции по
патентоведению, изобретательству. Социальные партнеры «Кванториума»,
представители ПАО «ОДК-Сатурн», даже проведут для школьников курс по проектному
управлению.
В летнем профильном лагере с дневным
пребыванием, который организовали в Ярославском центре детско-юношеского
технического творчества, каждый день смены ребята будут знакомиться с
различными инженерными профессиями. В программе – интеллектуальные игры,
технолабиринт «Лазертаг», боулинг и соревнования.
Запланированные экскурсии тоже содержат
образовательную тематическую составляющую. Например, в ТЮЗе дети не только
посмотрят постановку, но и узнают инженерные тайны спектакля, а во время
поездки в Вятское заглянут в политехническое прошлое и познакомятся с кухонной
машинерией. Также в лагере будут проводиться профессиональные пробы и
мастер-классы по начальному техническому, авиа- и судомоделированию,
робототехнике и даже песочной анимации.
В Ярославском центре детей и юношества
сегодня стартовал проект «Мы открываем лето». Он объединил около 150
воспитанников центра и также сочетает в себе не только культурно-досуговую, но
и образовательную программу.
Десять отрядов занимаются по основным
направлениям деятельности центра: техническому, художественному,
социально-педагогическому и научному. В зависимости от сферы интересов ребята
посетят Ярославский музей-заповедник, колокольный завод в Тутаеве, Норский
керамический завод, конный дворик. Кроме того, они примут участие в квесте в
художественном музее и в состязаниях по шахматам и шашкам. Также запланированы
мероприятия к Дню России – 12 июня и Дню памяти и скорби – 22 июня.
Во второй половине июня в регионе откроются
два профильных палаточных лагеря. 72-й туристический слет соберет 200
школьников региона. Запланированы занятия и состязания по спортивному
ориентированию, технике пешеходного и водного туризма, а также обширная
соревновательная программа: конкурсы туристических газет, костровых, по вязке
узлов, туристов-знатоков и краеведов-экологов.
В Борисоглебском районе на берегу реки Устье
на слет «Служить Отечеству – честь имею!» соберутся юные друзья полиции из 18
муниципальных образований. Для них в программу лагеря включены практические
занятия по рукопашному бою с инструкторами спецподразделений, прохождению
полосы препятствий, преодолению водных преград, медицинской подготовке. Ребята
продолжат изучать историю правоохранительных органов России, огневую
подготовку, осваивать навыки выживания в природной среде.
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вчера, 18:15
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