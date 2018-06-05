​27 июня, в День молодежи, состоится торжественное открытие новой зоны отдыха на улице Подзеленье в центре Ярославля. Она обустроена в рамках всероссийского фестиваля архитектуры и урбанистики «Создай свое пространство», который завершился в минувшие выходные.

В течение двух недель молодые архитекторы и строители, выпускники профильных вузов из разных регионов России, реализовывали свои проекты: построили сцену, обустроили места для зрителей, фуд-корт, установили арт-объекты. Из огромных букв на площадке сложено слово «Подзеленье»: оно представляет собой конструкцию 25-метровой длины и 3,5-метровой высоты, которая выполняет также функцию лавочек.

В результате проведенной работы рядом с городским пляжем на берегу реки Которосли появилось новое современное пространство для спокойного и активного отдыха.

– Мы благодарим центр патриотического воспитания, областной департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике, ЯрГУ имени Демидова за оказанные помощь и поддержку, – сказала организатор фестиваля архитектор Виктория Богинская. – Без их участия, наверное, у нас ничего бы не получилось. Зато теперь парковая зона в самом сердце Ярославля преобразилась. Сюда можно прийти и здорово провести время. У горожан появилась еще одна территория для отдыха.

На обновленной парковой территории уже прошло выступление местных артистов и творческих коллективов, состоялся показ мод. Однако, по словам организаторов, отметить завершение фестиваля шире и ярче помешала погода. К 27 июня готовится насыщенная и интересная программа. Подробнее с ней можно будет познакомиться на сайте фестиваля накануне праздника: https://www.ssp-fest.ru​.

Справка

Всероссийский фестиваль архитектуры и урбанистики «Создай свое пространство» направлен на привлечение внимания общественности к проблеме заброшенной территории в историческом центре Ярославля. Организаторы – ведущие ярославские вузы ЯГТУ и ЯрГУ, а также ГАУ «Центр патриотического воспитания».

В рамках фестиваля был объявлен конкурс «Моя архитектурная форма». Свои работы – эскизы различных уличных парковых объектов – организаторам прислали молодые специалисты из разных регионов России. Победители каждой из номинаций приехали в Ярославль для реализации своих проектов.

Цель конкурса – вовлечение активных членов молодежного архитектурно-строительного сообщества России в проектирование городской территории. Это позволяет им раскрыть свой творческий потенциал, расширить профессиональное портфолио, отсутствие которого является проблемой большинства молодых специалистов.

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