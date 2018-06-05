​5 июня в Правительстве Ярославской области прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню эколога. На нем были подведены итоги природоохранной деятельности за прошедший период, намечены планы на следующий, награждены отличившиеся работники отрасли.



– Сегодня именно экологическое направление как важный рычаг развития страны и сохранения ее природных ресурсов выходит на первый план, – сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Президент Российской Федерации Владимир Путин инициировал проекты по созданию «зеленой экономики», ликвидации накопленного ущерба прошлых лет и борьбе с несанкционированными свалками. Благодаря вашему труду в Год экологии Ярославский регион занял лидирующие позиции в федеральных рейтингах по всем основным направлениям деятельности в сфере обеспечения экологической безопасности, а также стал инициатором федерального проекта «Чистая Волга», направленного на сохранение главного водного ресурса страны.



Особо Роман Колесов отметил работу по модернизации отрасли оборота твердых коммунальных отходов и обеспечению экологической безопасности полигонов в Ярославской области. Уже началась подготовка к запуску системы единого регионального оператора и строительству мусороперерабатывающего завода. Кроме того, по инициативе губернатора Дмитрия Миронова запущен процесс формирования концепции новой экологической политики, направленной на решение проблем, многие из которых существовали десятилетиями. В частности, речь о ликвидации объектов накопленного ущерба – кислогудронных прудов НПЗ им. Менделеева, «зеленых масел» на территории бывшего сажевого завода в Ярославле.



В рамках торжественного мероприятия почетными грамотами и благодарственными письмами были отмечены лучшие сотрудники регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования.



Кроме того, первые шесть общественных инспекторов по охране окружающей среды получили удостоверения, подтверждающие их статус и полномочия. Институт экодружинников начал формироваться в регионе в этом году – Году волонтера. В ряды общественных инспекторов по охране окружающей среды уже вошли 39 человек.



Также с начала года сотрудникам департамента лесного хозяйства в выявлении и пресечении нарушений помогают 60 общественных лесных инспекторов. Активные жители региона передают информацию о нарушениях по телефонам горячих линий, участвуют в обсуждении важных экологических проблем.



– Помощь общественности очень важна для сохранения экологического благополучия Ярославской области, – сказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – Вместе с волонтерами мы расширим географию проверочных мероприятий, повысим эффективность профилактической работы с населением по предотвращению правонарушений и формированию ответственного отношения к природе.