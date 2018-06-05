​Фармацевтическое предприятие «Такеда Фармасьютикалс Ярославль» – участник регионального фармацевтического кластера – одним из первых в России приступило к реализации проекта маркировки лекарственных средств.



– Маркировка лекарств проводится в соответствии с приоритетами государственной политики РФ, и основной целью этой работы является защита потребителя от контрафактных препаратов, – рассказала директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Последовательный переход к современным формам регулирования даст существенные преимущества фармкомпаниям региона, позволит выпускать современные конкурентоспособные лекарства. Фармпредприятие «Такеда Фармасьютикалс Ярославль» одним из первых включилось в этот процесс – самостоятельно наладило производственную линию и приобрело необходимое современное оборудование. Внедрение системы маркировки также позволит обеспечить прозрачность и развитие справедливой конкуренции на фармрынке.



Задача пилотного проекта – поэтапное внедрение автоматизированной системы мониторинга движения препаратов от производителя до конечного потребителя с использованием маркировки. Это позволит обеспечить эффективный контроль качества лекарственных средств.



В рамках проекта уже выпущены три пилотные серии «Актовегина» общим количеством более 40 тысяч упаковок с нанесением специального 2D-кода. Код позволяет потребителю считывать необходимую информацию о производителе, серии лекарственного препарата и дате производства. Любой гражданин сможет сам отследить путь каждой упаковки от завода до аптеки, используя для считывания информации сканер или специальное приложение на мобильном телефоне.



– Обеспечение качества и безопасности лекарственных препаратов является для предприятия абсолютным приоритетом, – подчеркнул директор по производству завода «Такеда Фармасьютикалс Ярославль» Андрей Корниенко. – Мы должны начать маркировку всех лекарственных препаратов, производимых на заводе, с середины 2019 года. Помимо прямой цели по защите населения от фальсифицированных и недоброкачественных препаратов, реализация проекта по маркировке лекарственных средств позволит улучшить возможности государственного контроля за уровнем цен на лекарства, а также повысить уровень управления товарными потоками.



Справка



Маркировка всех лекарственных препаратов, выпускаемых в оборот, становится обязательной с 1 января 2020 года.



При полном охвате лекарственных препаратов система будет отслеживать свыше 6,5 миллиарда упаковок ежегодно и охватит до 1000 производителей, до 2500 оптовых организаций, до 350000 медицинских организаций и пунктов выдачи аптек.