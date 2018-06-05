​Фармацевтическое предприятие «Такеда Фармасьютикалс Ярославль» – участник регионального фармацевтического кластера – одним из первых в России приступило к реализации проекта маркировки лекарственных средств.

– Маркировка лекарств проводится в соответствии с приоритетами государственной политики РФ, и основной целью этой работы является защита потребителя от контрафактных препаратов, – рассказала директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Последовательный переход к современным формам регулирования даст существенные преимущества фармкомпаниям региона, позволит выпускать современные конкурентоспособные лекарства. Фармпредприятие «Такеда Фармасьютикалс Ярославль» одним из первых включилось в этот процесс – самостоятельно наладило производственную линию и приобрело необходимое современное оборудование. Внедрение системы маркировки также позволит обеспечить прозрачность и развитие справедливой конкуренции на фармрынке.

Задача пилотного проекта – поэтапное внедрение автоматизированной системы мониторинга движения препаратов от производителя до конечного потребителя с использованием маркировки. Это позволит обеспечить эффективный контроль качества лекарственных средств.

В рамках проекта уже выпущены три пилотные серии «Актовегина» общим количеством более 40 тысяч упаковок с нанесением специального 2D-кода. Код позволяет потребителю считывать необходимую информацию о производителе, серии лекарственного препарата и дате производства. Любой гражданин сможет сам отследить путь каждой упаковки от завода до аптеки, используя для считывания информации сканер или специальное приложение на мобильном телефоне.

– Обеспечение качества и безопасности лекарственных препаратов является для предприятия абсолютным приоритетом, – подчеркнул директор по производству завода «Такеда Фармасьютикалс Ярославль» Андрей Корниенко. – Мы должны начать маркировку всех лекарственных препаратов, производимых на заводе, с середины 2019 года. Помимо прямой цели по защите населения от фальсифицированных и недоброкачественных препаратов, реализация проекта по маркировке лекарственных средств позволит улучшить возможности государственного контроля за уровнем цен на лекарства, а также повысить уровень управления товарными потоками.

Справка

Маркировка всех лекарственных препаратов, выпускаемых в оборот, становится обязательной с 1 января 2020 года.

При полном охвате лекарственных препаратов система будет отслеживать свыше 6,5 миллиарда упаковок ежегодно и охватит до 1000 производителей, до 2500 оптовых организаций, до 350000 медицинских организаций и пунктов выдачи аптек.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
вчера, 13:15
47 просмотров
2018.06.05 Общественники положительно оценили ход ремонта дороги Ярославль – Тутаев
2018.06.05 В преддверии профессионального праздника социальные работники региона получили награды
2018.06.05 Места, где постоянно возникают несанкционированные свалки, планируется оборудовать видеокамерами
2018.06.05 Больницу имени Соловьева возглавила Наталья Даниленко
2018.06.05 Поздравление губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с Днем социального работника