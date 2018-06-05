|Уважаемые жители Ярославской области!
6 июня мы отмечаем Пушкинский день России – день рождения солнца русской поэзии, родоначальника современного литературного языка.
Творчество Александра Сергеевича Пушкина проникнуто верой в победу разума, нравственного начала в человеке и красоты, воспитывает, учит нас и вдохновляет. Его яркий слог, богатство и мудрость слова и сегодня сохраняют свою могучую силу.
Тем актуальнее для нас сохранить и передать потомкам бережное, почтительное отношение к отечественной истории и культуре, уважение основ и традиций родной речи, того языка, который объединяет сотни миллионов жителей планеты и заслуженно имеет статус международного.
Желаю вам успехов, вдохновения, творческих свершений и всего самого доброго!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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вчера, 13:15
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