​Уважаемые жители Ярославской области!

6 июня мы отмечаем Пушкинский день России – день рождения солнца русской поэзии, родоначальника современного литературного языка.

Творчество Александра Сергеевича Пушкина проникнуто верой в победу разума, нравственного начала в человеке и красоты, воспитывает, учит нас и вдохновляет. Его яркий слог, богатство и мудрость слова и сегодня сохраняют свою могучую силу.

Тем актуальнее для нас сохранить и передать потомкам бережное, почтительное отношение к отечественной истории и культуре, уважение основ и традиций родной речи, того языка, который объединяет сотни миллионов жителей планеты и заслуженно имеет статус международного.

Желаю вам успехов, вдохновения, творческих свершений и всего самого доброго!

Губернатор Ярославской области  Дмитрий Миронов

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