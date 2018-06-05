​Уважаемые жители Ярославской области!



6 июня мы отмечаем Пушкинский день России – день рождения солнца русской поэзии, родоначальника современного литературного языка.



Творчество Александра Сергеевича Пушкина проникнуто верой в победу разума, нравственного начала в человеке и красоты, воспитывает, учит нас и вдохновляет. Его яркий слог, богатство и мудрость слова и сегодня сохраняют свою могучую силу.



Тем актуальнее для нас сохранить и передать потомкам бережное, почтительное отношение к отечественной истории и культуре, уважение основ и традиций родной речи, того языка, который объединяет сотни миллионов жителей планеты и заслуженно имеет статус международного.



Желаю вам успехов, вдохновения, творческих свершений и всего самого доброго!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов