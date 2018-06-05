​4 – 5 июня в регионе проходит 109-е заседание совета Международного инвестиционного банка.

Ежегодно принимающей стороной мероприятия становится одна из стран – членов совета. На этот раз площадкой проведения вновь стала Россия и впервые – Ярославль. В город приехала большая делегация, в составе которой – представители Румынии, Монголии, Венгрии, Болгарии,Кубы, Вьетнама, Чехии, Словацкой Республики, России.

В ходе встреч было отмечено, что совет правления банка готов к открытому диалогу и дальнейшему развитию сотрудничества с ярославским регионом.

Основными направлениями работы МИБ являются кредитование инвестиционных проектов и поддержка малого и среднего бизнеса.

– Это авторитетная межгосударственная организация, играющая важную роль в укреплении сотрудничества и экономик стран – членов банка, – отметил председатель Правительства области Дмитрий Степаненко. – Рад, что именно Ярославль выбран для проведения очередного ежегодного заседания совета МИБ. Уверен, гостям понравится у нас. Пригласил руководство банка в 2020 году на Ярославской земле отметить 50-летний юбилей организации.

В рамках одного из заседаний в Ярославле МИБ предоставил очередной грант для осуществления проекта по восстановлению торфяных болот в России. Эта важная природоохранная инициатива реализуется международной неправительственной организацией «Wetlands International». Председатель правления МИБ Николай Косов передал ее представителям чек на 40 тысяч евро.

Также в рамках двухдневной программы визита в регион члены совета МИБ посетили место гибели хоккейной команды «Локомотив». Глава делегации Словацкой Республики в совете банка, заместитель министра финансов республики Дана Мегер, заместитель председателя правления банка Иозеф Коллар и глава Европейского регионального отделения банка Игор Барат почтили память игроков, среди которых был и легендарный словацкий спортсмен Павол Демитра. Гости возложили венки к мемориалу.

Справка

Международный инвестиционный банк (МИБ) – многосторонний институт развития, созданный в 1970 году и осуществляющий свою деятельность на основании межправительственного соглашения об образовании МИБ. Его миссией является поддержка экономик стран-членов посредством прямого финансирования проектов.

На данный момент акционерами МИБ являются девять стран-членов: это Болгария, Венгрия, Вьетнам, Куба, Монголия, Россия, Румыния, Словакия и Чехия.

Банк является международной межгосударственной организацией, что предусматривает безналоговый статус, специальный режим банковского регулирования.

Основные направления деятельности – поддержка малого и среднего бизнеса в странах-членах и участие в финансировании социально значимых инфраструктурных проектов.

Ежегодно МИБ проводит заседание совета на территории одной из стран-членов для определения вектора дальнейшего роста института на ближайшие пять лет и более долгосрочных стратегических ориентиров развития.

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