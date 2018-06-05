|Уважаемые социальные работники Ярославской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш благородный труд связан с заботой о людях, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, нуждающихся во внимании и помощи. Вы становитесь для них не только опорой в быту, но и источником драгоценной душевной поддержки.
В непростых условиях работы в полной мере проявляются ваши самоотдача, сострадание, безграничное человеколюбие. Такая преданность делу заслуживает искреннего восхищения, глубокого уважения и благодарности.
Пусть эта почетная миссия приносит вам радость добрых свершений и моральное удовлетворение!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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вчера, 13:30
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