​Уважаемые социальные работники Ярославской области!



Поздравляю вас с профессиональным праздником!



Ваш благородный труд связан с заботой о людях, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, нуждающихся во внимании и помощи. Вы становитесь для них не только опорой в быту, но и источником драгоценной душевной поддержки.



В непростых условиях работы в полной мере проявляются ваши самоотдача, сострадание, безграничное человеколюбие. Такая преданность делу заслуживает искреннего восхищения, глубокого уважения и благодарности.



Пусть эта почетная миссия приносит вам радость добрых свершений и моральное удовлетворение!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов