​Уважаемые социальные работники Ярославской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваш благородный труд связан с заботой о людях, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, нуждающихся во внимании и помощи. Вы становитесь для них не только опорой в быту, но и источником драгоценной душевной поддержки.

В непростых условиях работы в полной мере проявляются ваши самоотдача, сострадание, безграничное человеколюбие. Такая преданность делу заслуживает искреннего восхищения, глубокого уважения и благодарности.

Пусть эта почетная миссия приносит вам радость добрых свершений и моральное удовлетворение!

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

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вчера, 13:30
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