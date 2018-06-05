​У больницы имени Соловьева – новый руководитель. Приказом департамента здравоохранения и фармации на должность директора лечебного учреждения назначена Наталья Даниленко. Сегодня она была представлена коллективу. До этого Наталья Даниленко работала заместителем директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.



– Решение было принято взвешенное, после долгих консультаций и с руководством больницы, и с моим советником Александром Дегтяревым, который боле 20 лет возглавлял это лечебное учреждение, – сообщил директор департамента Руслан Саитгареев. – Больница имени Соловьева – это крайне ответственный участок работы. Наталью Даниленко здесь хорошо знают, она опытный управленец. Я уверен, что новый руководитель полностью справится с теми задачами, которые стоят сейчас перед лечебным учреждением.



Наталья Даниленко окончила Ярославскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело». Имеет диплом менеджера государственного и муниципального управления. Основные ее должностные обязанности долгое время были связаны с организацией оказания медицинской помощи населению области в государственных учреждениях здравоохранения, координацией деятельности руководителей лечебных учреждений региона, обеспечением организационно-методической помощи органам управления здравоохранением муниципальных образований и муниципальным учреждениям здравоохранения. Кроме того, она осуществляла взаимодействие по курируемым вопросам с территориальным фондом обязательного медицинского страхования, Росздравнадзором, Роспотребнадзором, занималась приоритетным национальным проектом «Здоровье».