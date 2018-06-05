​В Ярославле ведутся работы по ликвидации несанкционированной свалки под Добрынинским мостом – кучи мусора навалены со стороны Дзержинского района. За два дня работы уже вывезено семь самосвалов отходов.



Сигнал о том, что в этом месте складируется различный хлам, поступил от горожан. Гражданские активисты позвонили по телефону горячей линии департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области (4852) 40-02-06 и сообщили о нарушении.



– Мы провели рейдовое мероприятие, зафиксировали нарушение и совместно с мэрией и администрацией Дзержинского района приступили к работе, – рассказал председатель комитета по государственному экологическому надзору департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов. – На данный момент большая часть отходов уже вывезена. В целом на телефон горячей линии поступает довольно много сигналов о нарушениях природоохранного законодательства в регионе. Мы все факты проверяем с выездом на место.



Владимир Сафонов добавил, что работа по выявлению свалок на территории региона масштабно идет с момента схода снега. Уже выявлено более 50 несанкционированных мест складирования отходов общим объемом более четырех тысяч кубометров.



Свалки под Добрынинским мостом образуются постоянно. Снять проблему поможет установка в этом месте видеокамер. Как сообщила глава администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова, этот вопрос сейчас прорабатывается.



– Совсем рядом с въездом на мост находится моторный завод, но его видеокамеры эту территорию не захватывают. Мы всерьез задумываемся над установкой пишущего видеооборудования на опорах моста, – рассказала Екатерина Мусинова. – Нерадивые граждане и некоторые предприятия регулярно заполняют эту площадку мусором. Для нас это уже стало большой проблемой – приходится убирать отходы за счет средств бюджета, привлекать предприятия, сторонние организации.



Справка



Штраф за несанкционированное размещение отходов: для граждан – до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – до 30 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 250 тысяч рублей.