​Сегодня в КЦЗ «Миллениум» поздравляли социальных работников региона. Торжественное мероприятие прошло в преддверии их профессионального праздника, который отмечается в России 8 июня.



– Профессионализм, ответственность, чуткость помогают работникам отрасли в обеспечении государственных гарантий и предоставлении населению социальных услуг, соответствующих государственным стандартам качества, – сказал, обращаясь к собравшимся, заместитель председателя Правительства области Игорь Селезнев. – Спасибо за ваш нелегкий труд, за доброту и внимание, за готовность разделить радость и печаль, прийти на помощь в трудную минуту. Желаю всем представителям этой славной профессии крепкого здоровья, счастья, благополучия!



Сегодня отрасль социальной защиты населения региона – это почти 8 тысяч работников, 20 органов социальной защиты, 32 госучреждения соцобслуживания, 26 муниципальных учреждений и 2 центра социальных выплат. 480 тысяч человек в Ярославской области получают те или иные выплаты, пособия и компенсации. В прошлом году по результатам оценки качества финансового менеджмента за 2016 год департамент труда и социальной поддержки региона получил высшую рейтинговую оценку и в девятый раз занял первое место среди главных распорядителей бюджетных средств.



– У нас в отрасли нет случайных людей, – отметила директор департамента труда и соцподдержки населения Ярославской области Лариса Андреева. – Социальные работники – это настоящие энтузиасты своего дела, и сегодня мы отметили лучших из них грамотами губернатора, благодарственными письмами. Также награды получили победители конкурса профессионального мастерства по 14 номинациям. Государство оценивает достойный труд тех, кто работает в системе социальной защиты. Благодаря майским указам Президента зарплата соцработников приравнивается к средней по региону, и это серьезный шаг в признании всех заслуг, которые специалисты отрасли вносят в развитие нашей области.



Общая сумма расходов на меры социальной поддержки в регионе в прошлом году составила более 6 миллиардов рублей, в том числе свыше миллиарда – за счет средств федерального бюджета, 4,6 миллиарда – за счет средств областного бюджета. В рамках региональной программы «Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Ярославской области» работают мобильные бригады для оказания социальных услуг жителям отдаленных сельских поселений. В 2017 году они обслужили 12302 человека. Кроме того, лекарства на дом доставлены 10857 пенсионерам и инвалидам.



Продолжается работа школ здоровья для пожилых людей и инвалидов и школ реабилитации и ухода за этими категориями населения. Обучение прошли 7018 человек. Успешно реализуется и проект «Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов». В течение 2017 года в области действовали 62 приемные семьи.