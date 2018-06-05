​Один из объектов, которые в этом году отремонтируют в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», – участок автодороги Ярославль – Тутаев (левый берег). 5 июня представители заказчика ГКУ ЯО «Ярдорслужба» совместно с общественниками проинспектировали качество выполняемых работ.



По результатам аукциона контракт заключен с ООО «Северный поток». Стоимость ремонта данного объекта – 55,89 миллиона рублей, протяженность участка – около шести километров.



– Подрядная организация ведет работы с опережением графика, – отметил директор ГКУ ЯО «Ярдорслужба» Антон Заев. – При проверке особое внимание мы уделяем качеству выполняемых работ. Лаборатория уже взяла 17 проб, все результаты хорошие. В рамках исполнения гарантийных обязательств по объектам регионального значения, отремонтированным в 2017 году по проекту «Безопасные и качественные дороги», ООО «Северный поток» устранило недочеты в полном объеме.



Со стороны общественности претензий по качеству выполнения работ на данном объекте не возникло.



– Основание прометено, стыковочный шов между полосами укладываемого покрытия пролит гудроном, – рассказал представитель движения «Дороги Ярославля» Андрей Трифонов. – Очень надеемся, что качественно будет выполнена обочина, чтобы не разбивать уложенный слой асфальта.



Помимо ремонта асфальтобетонного покрытия, с целью обеспечения безопасности движения на данном участке автодороги проектом предусмотрены укрепление обочин, расстановка дорожных знаков и нанесение разметки.



– В настоящий момент укладка нижнего слоя полностью закончена, наполовину выполнена укладка верхнего слоя ЩМА-15. Планируем сдать объект к концу месяца, – сообщил директор подрядной организации Алексей Фирстов.



Проект «Безопасные и качественные дороги» направлен на приведение в нормативное состояние дорог в границах крупных агломераций. В нашем регионе это Ярославская агломерация, в которую входят областной центр, Ярославский и Тутаевский муниципальные районы. На сегодняшний день работы ведутся на 11 объектах: на четырех – регионального значения и семи – местного, в Ярославле.



Справка



В рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ярославской области в 2018 году будет отремонтировано 30 объектов общей протяженностью 81,3 километра. Из федерального бюджета на эти цели выделено 730 миллионов рублей, что более чем на 100 миллионов превышает финансирование прошлого года. 610 миллионов на реализацию проекта направлено из регионального бюджета и 120 – из муниципального. Таким образом, общее финансирование проекта в 2018 году составляет 1,46 миллиарда рублей.