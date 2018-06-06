​На территории поля аэродрома Карачиха стартовало открытое первенство Ярославской области по авиамодельному спорту.



– Авиамоделизм – это спортивно-техническое направление дополнительного образования, – отметила директор департамента Ярославской области Ирина Лобода. – Моделируя летательные аппараты, знакомясь с историей их создания, конструкцией и технологиями изготовления, ребята развивают инженерное мышление, повышают техническую грамотность, получают навыки работы с различными материалами. Очень важен и соревновательный момент – здесь вырабатываются и характер, и умение действовать в команде.



В лично-командном первенстве принимают участие около 50 человек из Ярославля, Рыбинска, Гаврилов-Яма, Костромы. Возраст авиамоделистов – от 7 до 14 лет.



Школьники соревнуются в классах свободнолетающих, радиоуправляемых и метательных моделей на скорость, дальность и продолжительность полета.



Итоги открытого первенства подведут 7 июня.