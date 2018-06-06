​Дорогие

ярославцы!

Поздравляю

вас с Днем России!

Этот главный государственный праздник – символ

единства всех граждан и нашей с вами ответственности за судьбу страны.

Современная Россия успела окрепнуть и получить

мировое признание. Но мы хорошо знаем, что статус великой державы завоеван

ценой ратных подвигов многих поколений предков, за столетия созидательного

труда нашего многонационального народа.

Главное богатство любой страны – ее жители, это

неопровержимая истина. Именно поэтому сегодня день всеобщего торжества. Из

стремлений и свершений каждого из нас, взаимной поддержки складывается

настоящее и будущее не только региона, но и всего государства.

Желаю жителям Ярославской области мира, хорошего

настроения, крепкого здоровья, счастья и успехов во всех добрых начинаниях!

Губернатор Ярославской

области             Дмитрий Миронов

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