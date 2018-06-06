​Дорогие



ярославцы!



Поздравляю



вас с Днем России!



Этот главный государственный праздник – символ



единства всех граждан и нашей с вами ответственности за судьбу страны.



Современная Россия успела окрепнуть и получить



мировое признание. Но мы хорошо знаем, что статус великой державы завоеван



ценой ратных подвигов многих поколений предков, за столетия созидательного



труда нашего многонационального народа.



Главное богатство любой страны – ее жители, это



неопровержимая истина. Именно поэтому сегодня день всеобщего торжества. Из



стремлений и свершений каждого из нас, взаимной поддержки складывается



настоящее и будущее не только региона, но и всего государства.



Желаю жителям Ярославской области мира, хорошего



настроения, крепкого здоровья, счастья и успехов во всех добрых начинаниях!



Губернатор Ярославской



области Дмитрий Миронов