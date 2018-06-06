|Дорогие
ярославцы!
Поздравляю
вас с Днем России!
Этот главный государственный праздник – символ
единства всех граждан и нашей с вами ответственности за судьбу страны.
Современная Россия успела окрепнуть и получить
мировое признание. Но мы хорошо знаем, что статус великой державы завоеван
ценой ратных подвигов многих поколений предков, за столетия созидательного
труда нашего многонационального народа.
Главное богатство любой страны – ее жители, это
неопровержимая истина. Именно поэтому сегодня день всеобщего торжества. Из
стремлений и свершений каждого из нас, взаимной поддержки складывается
настоящее и будущее не только региона, но и всего государства.
Желаю жителям Ярославской области мира, хорошего
настроения, крепкого здоровья, счастья и успехов во всех добрых начинаниях!
Губернатор Ярославской
области Дмитрий Миронов
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
11:30
18 просмотров
2018.06.06 С начала года в Ярославской области проведено 126 проверок состояния объектов культурного наследия2018.06.06 До конца года в лесах региона будет высажено 7,5 миллиона деревьев2018.06.06 Соглашение между региональным Фондом развития промышленности и АПК и ВТБ позволит упростить получение субсидий для бизнеса2018.06.06 Соглашение между региональным Фондом развития промышленности и АПК и ВТБ позволит упростить процедуру получения субсидий для биз2018.06.06 В регионе началось открытое первенство по авиамодельному спорту