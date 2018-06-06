​Работы по лесовосстановлению в регионе идут хорошими темпами: уже высажены шесть из запланированных семи с половиной миллионов деревьев. Много сделано в рамках всероссийской акции «День посадки леса», которая прошла во всех муниципальных образованиях. Более трех тысяч человек, из которых половина – школьники, посадили 50,7 тысячи молодых деревьев различных пород на площади 26,5 гектара, включая земли лесного фонда, парки и аллеи.



Сейчас началась техническая приемка посадок на землях лесного фонда.



– Техническая приемка является важным этапом в системе контроля качества лесных культур, – рассказал директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев.– В результате устанавливаются фактические объемы и их качество. Специалисты проверяют правильность отвода и оформления лесного участка, агротехнику и технологию создания лесных культур, густоту и схемы размещения растений. Кроме того, каждый участок, где были проведены мероприятия по лесовосстановлению, должен быть ограничен столбами.



Особое внимание при проверке уделяется определению первоначальной густоты посадки. Работа на участках, имеющих отклонения по ассортименту пород, агротехнике, технологии создания и густоте культур, подлежат исправлению. После устранения сформулированных по итогам обследования специалистами замечаний сотрудники лесничеств проведут техническую приемку повторно.​​