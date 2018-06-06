​Сотрудники департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области провели с начала года 126 выездных проверок состояния объектов культурного наследия.



– Наши специалисты проверяют соблюдение охранных обязательств собственников зданий по отношению к объектам, – рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – Общественность также активно включается в процесс: сигналы о нарушениях от граждан к нам в департамент поступают постоянно. В случае отсутствия у нас информации о собственнике мы отправляем запрос в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ярославской области о предоставлении выписок из ЕГРН с подробным поэтажным планом зданий для точного определения владельцев объекта.



Александр Филяев сообщил, что после получения указанной информации и проведения при необходимости предварительной проверки рассматривается вопрос о направлении законным владельцам объектов культурного наследия предписаний или предостережений об устранении нарушений. В случае их невыполнения в установленный срок департамент вправе принимать меры вплоть до изъятия у собственника объекта культурного наследия. Это возможно, в частности, при разрушении памятника культуры, которое ведет к его утрате.



В результате проверок в этом году подготовлено семь охранных обязательств и пять требований к собственникам выявленных объектов культурного наследия. Также выдано 15 предостережений юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям о недопустимости нарушений обязательных требований и 10 предписаний – об устранении выявленных нарушений.



До 15 июня в регионе пройдут еще 33 мероприятия по контролю за состоянием объектов культурного наследия.​​