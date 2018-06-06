​Построено более двух с половиной километров межпоселкового газопровода село Туношна – поселок Волга – деревня Воробино. Об этом сегодня сообщил заместитель директора областного департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Алексей Метельков.



К реализации проекта подрядчик приступил в прошлом году. Выполнен переход через реку Туношонку, а также строительно-монтажные работы по прокладке газопровода в селе Туношна.



– Масштабное возобновление газификации муниципальных районов стало возможно после перезагрузки отношений региона с ПАО «Газпром», проведенной по инициативе губернатора Дмитрия Миронова, – отметил Алексей Метельков. – Общая протяженность газопровода Туношна – Воробино порядка 6 километров. Стоимость контракта – 20 миллионов рублей. Строительство этих сетей позволит газифицировать более 200 домовладений: 65 – в селе Туношна, 86 – в поселке Волга, 50 – в деревне Воробино.



Проектно-сметная документация была подготовлена администрацией Ярославского района. Строительство ведется в рамках региональной программы «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области».



Работы по прокладке газопровода Туношна – Воробино являются первой очередью проекта по строительству межпоселкового газопровода, предусматривающего развитие газораспределительной сети в Туношенском сельском поселении. В ходе работы будут газифицированы населенные пункты Сопелки, Орлово, Ярцево и Телищево.



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