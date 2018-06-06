|Построено более двух с половиной километров межпоселкового газопровода село Туношна – поселок Волга – деревня Воробино. Об этом сегодня сообщил заместитель директора областного департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Алексей Метельков.
К реализации проекта подрядчик приступил в прошлом году. Выполнен переход через реку Туношонку, а также строительно-монтажные работы по прокладке газопровода в селе Туношна.
– Масштабное возобновление газификации муниципальных районов стало возможно после перезагрузки отношений региона с ПАО «Газпром», проведенной по инициативе губернатора Дмитрия Миронова, – отметил Алексей Метельков. – Общая протяженность газопровода Туношна – Воробино порядка 6 километров. Стоимость контракта – 20 миллионов рублей. Строительство этих сетей позволит газифицировать более 200 домовладений: 65 – в селе Туношна, 86 – в поселке Волга, 50 – в деревне Воробино.
Проектно-сметная документация была подготовлена администрацией Ярославского района. Строительство ведется в рамках региональной программы «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области».
Работы по прокладке газопровода Туношна – Воробино являются первой очередью проекта по строительству межпоселкового газопровода, предусматривающего развитие газораспределительной сети в Туношенском сельском поселении. В ходе работы будут газифицированы населенные пункты Сопелки, Орлово, Ярцево и Телищево.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 15:45
31 просмотров
2018.06.06 В Ярославской области разработают новую схему движения транспорта 2018.06.06 Юные ярославские музыканты выступят в составе оркестра Юрия Башмета на церемонии открытия ЧМ по футболу2018.06.06 Соглашение между региональным Фондом развития промышленности и АПК и ВТБ позволит упростить получение финансирования для бизнеса2018.06.06 Дмитрий Миронов и Валентина Терешкова приняли участие в запуске космического корабля «Союз МС-09»2018.06.06 С начала года в Ярославской области проведено 126 проверок состояния объектов культурного наследия