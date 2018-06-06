|6 июня в 14.12 по московскому времени на Байконуре с площадки №1 («Гагаринский старт») взлетел космический корабль «Союз МС-09». В торжественной церемонии проводов экипажа, организованной в рамках празднования 55-летия космического полета Валентины Терешковой, приняли участие сама первая женщина-космонавт и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
На борту корабля – космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавт NASA Серена Уньен-Ченселлор и представитель Европейского космического агентства Александр Герст (Германия). Дмитрий Миронов и Валентина Терешкова пожелали им удачи.
– Повторю ставшую фирменной цитату Валентины Владимировны, пожелаю удачи космонавтам и надеюсь, что небо снимет перед ними шляпу, – сказал Дмитрий Миронов.
Корабль направляется к Международной космической станции. Стыковка запланирована на 8 июня.
Празднование юбилея полета первой женщины-космонавта продолжится в Ярославской области. 16 июня главной площадкой станет родина Чайки – поселок Никульское Тутаевского района. Здесь пройдет концертная программа, развернутся летний ретрокинотеатр, арт-площадка «Космограффити», интерактивный маршрут «Вперед, к звездам!», фотозона. С участием Валентины Терешковой и руководства области будет открыт обновленный музей «Космос». Праздничные торжества пройдут и в Ярославле.
Справка
Валентина Терешкова совершила космический полет 16 – 19 июня 1963 года в качестве командира космического корабля «Восток-6». Позывной – «Чайка». Продолжительность полета составила 2 суток 22 часа 50 минут. За это время ее космический корабль 48 раз облетел вокруг Земли.
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