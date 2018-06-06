​6 июня подписано соглашение о сотрудничестве между региональным Фондом развития промышленности и агропромышленного комплекса и Банком ВТБ. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства Максим Авдеев, руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в Ярославле Илья Гофтман.



– Соглашение направлено на поддержку региональных производителей в реализации инвестпроектов. В частности, речь идет об упрощении процедуры получения льготных займов по линии фонда, – отметил Максим Авдеев. – Новые механизмы помогут предприятиям модернизировать производственные мощности, воплотить в жизнь инновационные разработки и производить конкурентоспособную продукцию в рамках импортозамещения.



В мае федеральный Фонд развития промышленности одобрил софинансирование первого проекта в Ярославской области – импортозамещающего производства снегоходов нового поколения. В результате Банк ВТБ предоставил компании «Русская механика» беззалоговую гарантию на всю сумму обязательств. Подобные механизмы теперь будут доступны и другим предприятиям региона.



Соглашение о двустороннем сотрудничестве подразумевает информационно-консультационную помощь бизнесу, сопровождение участия компаний в конкурсных процедурах по программам государственной поддержки.



– Развитие промышленности – одна из важнейших задач, стоящих перед нашим государством. Банк ВТБ делает все возможное для поддержки отечественного производителя, – отметил Илья Гофтман. – Мы готовы оказывать местным предприятиям комплексную финансовую помощь, предоставлять необходимые продукты и услуги и, конечно, консультировать по всем вопросам.



Справка



Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр финансово-банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки. Банк ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть. Дочерние финансовые организации группы предоставляют услуги на рынке ценных бумаг, по страхованию, лизингу, факторингу или иные услуги финансового характера. Группа ВТБ обладает уникальной для российских банков международной сетью, которая насчитывает более 30 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах мира.



Основной акционер ВТБ – Правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 60,9 процента голосующих акций.



Фонд развития промышленности и агропромышленного комплекса Ярославской области является одним из институтов поддержки промышленных предприятий региона. Учредитель – Правительство региона в лице департамента инвестиций и промышленности.



Основные задачи фонда: повышение доступности финансирования инвестиционных проектов предприятий, направленных на глубокое технологическое перевооружение, импортозамещение и увеличение экспортной составляющей их продуктовых линеек.



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