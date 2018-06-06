​Четверо юных музыкантов Ярославской школы искусств имени Дмитрия Когана получили приглашения в Москву для участия в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу. Виолончелистка Елизавета Вовчек, скрипачки Полина Дегтярева, Ева Котанова и Вероника Новикова выступят в составе Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета.



Прославленный коллектив 14 июня на открытии самого главного футбольного события этого лета исполнит Первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром.



Самая юная участница оркестра десятилетняя Вероника Новикова, в отличие от других ярославских участниц, которые уже не первый год проходят отборочные туры и гастролируют с юношеским симфоническим оркестром по миру, впервые и с успехом участвовала в конкурсном прослушивании. В прошлом году талантливая скрипачка была замечена на региональном уровне. Она в числе других 60 одаренных детей стала областным стипендиатом. Теперь Вероника, как и все остальные претенденты на включение в состав именитого оркестра, ждет окончательных результатов конкурса, который завершится в столице в конце июня.



Все приглашенные в Москву юные дарования – воспитанницы ДШИ №7 имени Дмитрия Когана, преподавателя по классу скрипки Людмилы Усачевой и преподавателя по классу виолончели Любови Оладейниковой.



– Для нас важно и значимо, что в рамках одного из центральных культурных событий весны в России – Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета – в Ярославле ежегодно проходит конкурсный отбор в юношеский симфонический оркестр, – сказала директор департамента культуры региона Марина Васильева. – Мы гордимся, что наши молодые дарования не только участвуют в конкурсных прослушиваниях, но и побеждают, получая возможность сделать большой шаг вперед в своем становлении уже в составе такого высокопрофессионального музыкального коллектива, как Всероссийский юношеский симфонический оркестр Юрия Башмета.



В этом году в региональных отборочных прослушиваниях во Всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством Юрия Башмета, проходивших в Ярославле 4 мая, приняли участие 22 музыканта из Ярославля, Москвы, Калининграда, Вологды, Калачинска, Нижнего Новгорода, Читы, Одессы и Ухты.



Из 13 музыкантов, допущенных к финальному туру, 9 – ярославцы. Это Илья Зайцев (контрабас, Ярославский музыкальный колледж (училище) им. Л.В. Собинова), Роман Александров (гобой, Ярославль, ДШИ №3), Константин Воронов (кларнет, Ярославский музыкальный колледж (училище) им. Л.В. Собинова), Максим Савран (труба, Ярославский музыкальный колледж (училище) им. Л.В. Собинова), Артур Садков (труба, Ярославский музыкальный колледж (училище) им. Л.В. Собинова).



После оглашения в конце июня результатов финального тура станет известно, кто из них в составе Всероссийского юношеского симфонического оркестра под руководством Юрия Башмета после концертов в Москве и Санкт-Петербурге отправится в сентябре с гастролями по странам Восточной Азии.



Справка



Всероссийский юношеский симфонический оркестр был основан в 2012 году. В состав оркестра вошли более 90 юных музыкантов в возрасте от 9 до 22 лет из 35 городов России. Он был сформирован на основе уникального по своей идее и масштабам Всероссийского конкурса исполнителей классической музыки. Конкурс молодых исполнителей подобного масштаба не имеет аналогов в истории России.



Первые концерты коллектива состоялись 28 и 29 ноября 2012 года в Сочи и вызвали огромный интерес как со стороны публики, так и со стороны профессиональных музыкантов. Теперь набор в оркестр проводится ежегодно.



​​