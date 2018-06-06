​В рамках реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ярославской области разработают новую схему движения транспорта. Документ будет составлен с учетом существующих в отрасли проблем и планов развития на ближайшие годы, в том числе по строительству транспортных узлов, двухуровневых развязок и светофорных объектов.



Общий объем финансирования работ – 23 миллиона рублей из средств федерального и областного бюджетов.



– Проект «Безопасные и качественные дороги» рассчитан до 2025 года. Все это время дорожная сеть региона будет развиваться, и ее изменения будут учтены в новой схеме движения транспорта. Тем самым мы сделаем большой шаг вперед в разработке долгосрочной стратегии по организации дорожного движения в Ярославской области, – сказал директор регионального департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. – Это позволит упорядочить и улучшить условия как для транспортных средств, так и для пешеходов, что должно положительно сказаться на безопасности дорожного движения в целом.



Разработка нового документа, как пояснили в областном департаменте дорожного хозяйства, будет осуществляться на основе комплексного изучения дорожно-транспортной ситуации, анализа транспортных и пешеходных потоков, дорожно-транспортных происшествий, а также существующей системы организации дорожного движения. Специалисты проведут оценку тех участков, где пробки носят наиболее массовый и продолжительный характер, а также тех, где загрязнение воздуха выхлопными газами выше нормы.



– Количество машин на дорогах в последние годы увеличилось, поэтому очень важно уделять внимание прогнозированию потоков транспортных средств, пешеходов и пассажиров, – пояснил заместитель председателя общественного совета областного департамента дорожного хозяйства Виктор Воробьев. – Это, несомненно, требует применения новых технологических и конструктивных решений, которые найдут свое отражение при разработке новой схемы движения.



Справка



Внедрение мероприятий по организации движения транспорта и пешеходов, предложенных в результате разработки комплексной схемы организации дорожного движения, позволит:



– оптимально распределить маршруты городского пассажирского, грузового и транзитного транспорта с учетом развития дорожной сети;– выполнить рекомендации по развитию и реконструкции улично-дорожной сети с определением приоритетности их реализации;– определить целесообразность модернизации и внедрения технических средств регулирования движения;– снизить количество дорожно-транспортных происшествий в местах их концентрации;– обосновать скоростные режимы движения;– уменьшить отрицательное влияние транспорта на экологическую обстановку;– повысить безопасность и пропускную способность автомобильных дорог.