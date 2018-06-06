​В демонстрационно-учебном центре «Ковчег»



Ярославского зоопарка прошел круглый стол по вопросам организации



научно-исследовательской деятельности школьников.



– Сегодня среди участников круглого стола



наши юные экологи, исследователи окружающей среды, – отметил заместитель



председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – С Настей



Жуковой и Леной Беляковой мы уже встречались: в марте перед отъездом в Москву



на всероссийский конкурс они рассказывали мне о своих работах. С удовольствием



познакомлюсь и с проектами других участников. Благодарю вас за то, что вы



вкладываете в свои работы силы и время. Сохранение природных богатств – важная



задача для страны, для развития экономики, и я надеюсь, что вы и дальше будете



продолжать активную деятельность в этом направлении. А мы всегда поддержим вас



и поможем.



На круглом столе с докладами о результатах



научных исследований выступили воспитанники творческого объединения «Эрудит»



Ярославского центра детей и юношества. Диапазон тем широк – от урожайности картофеля



и определения возраста рыб по чешуе до состояния рек и изучения дождевых червей



на дачном участке.



Девятиклассник Роман Москвин рассказал о



своей работе в проекте «Дети – Волге: проектируем будущее»:



– Мы изучали качество воды в реке в границах



Ярославской области. Выезжали на катере МЧС, сами забирали пробы воды в



контрольных точках, исследовали их по 14 показателям в лаборатории, потом



анализировали результаты. Мне было интересно узнать состав воды, которую мы



пьем.



Проект «Дети – Волге: проектируем будущее» –



ярославская разработка. Его реализацией занимались воспитанники творческого



объединения «Эрудит» вместе с педагогом Любовью Скибиной.



– Совсем недавно, в конце мая, данный проект



занял третье место на всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия», –



отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. –



Это показатель правильной профессиональной работы, ее необходимости и



актуальности. Мы и в дальнейшем намерены поддерживать в нашем регионе высокий



уровень развития дополнительного образования эколого-биологической



направленности.



Директор Ярославского зоопарка Теймураз



Бараташвили пригласил юных экологов к сотрудничеству и рассказал о



потенциальных возможностях зоопарка в организации научно-исследовательской



работы.



– Мы готовы стать реальной практической



базой для реализации самых интересных направлений работы, – подчеркнул Теймураз



Бараташвили.



Свои следующие проекты школьники смогут



создать на базе зоопарка с использованием новых ресурсов.