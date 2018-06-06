​В демонстрационно-учебном центре «Ковчег»

Ярославского зоопарка прошел круглый стол по вопросам организации

научно-исследовательской деятельности школьников.

– Сегодня среди участников круглого стола

наши юные экологи, исследователи окружающей среды, – отметил заместитель

председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – С Настей

Жуковой и Леной Беляковой мы уже встречались: в марте перед отъездом в Москву

на всероссийский конкурс они рассказывали мне о своих работах. С удовольствием

познакомлюсь и с проектами других участников. Благодарю вас за то, что вы

вкладываете в свои работы силы и время. Сохранение природных богатств – важная

задача для страны, для развития экономики, и я надеюсь, что вы и дальше будете

продолжать активную деятельность в этом направлении. А мы всегда поддержим вас

и поможем.

На круглом столе с докладами о результатах

научных исследований выступили воспитанники творческого объединения «Эрудит»

Ярославского центра детей и юношества. Диапазон тем широк – от урожайности картофеля

и определения возраста рыб по чешуе до состояния рек и изучения дождевых червей

на дачном участке.

Девятиклассник Роман Москвин рассказал о

своей работе в проекте «Дети – Волге: проектируем будущее»:

– Мы изучали качество воды в реке в границах

Ярославской области. Выезжали на катере МЧС, сами забирали пробы воды в

контрольных точках, исследовали их по 14 показателям в лаборатории, потом

анализировали результаты. Мне было интересно узнать состав воды, которую мы

пьем.

Проект «Дети – Волге: проектируем будущее» –

ярославская разработка. Его реализацией занимались воспитанники творческого

объединения «Эрудит» вместе с педагогом Любовью Скибиной.

– Совсем недавно, в конце мая, данный проект

занял третье место на всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия», –

отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. –

Это показатель правильной профессиональной работы, ее необходимости и

актуальности. Мы и в дальнейшем намерены поддерживать в нашем регионе высокий

уровень развития дополнительного образования эколого-биологической

направленности.

Директор Ярославского зоопарка Теймураз

Бараташвили пригласил юных экологов к сотрудничеству и рассказал о

потенциальных возможностях зоопарка в организации научно-исследовательской

работы.

– Мы готовы стать реальной практической

базой для реализации самых интересных направлений работы, – подчеркнул Теймураз

Бараташвили.

Свои следующие проекты школьники смогут

создать на базе зоопарка с использованием новых ресурсов.

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