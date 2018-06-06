|В демонстрационно-учебном центре «Ковчег»
Ярославского зоопарка прошел круглый стол по вопросам организации
научно-исследовательской деятельности школьников.
– Сегодня среди участников круглого стола
наши юные экологи, исследователи окружающей среды, – отметил заместитель
председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – С Настей
Жуковой и Леной Беляковой мы уже встречались: в марте перед отъездом в Москву
на всероссийский конкурс они рассказывали мне о своих работах. С удовольствием
познакомлюсь и с проектами других участников. Благодарю вас за то, что вы
вкладываете в свои работы силы и время. Сохранение природных богатств – важная
задача для страны, для развития экономики, и я надеюсь, что вы и дальше будете
продолжать активную деятельность в этом направлении. А мы всегда поддержим вас
и поможем.
На круглом столе с докладами о результатах
научных исследований выступили воспитанники творческого объединения «Эрудит»
Ярославского центра детей и юношества. Диапазон тем широк – от урожайности картофеля
и определения возраста рыб по чешуе до состояния рек и изучения дождевых червей
на дачном участке.
Девятиклассник Роман Москвин рассказал о
своей работе в проекте «Дети – Волге: проектируем будущее»:
– Мы изучали качество воды в реке в границах
Ярославской области. Выезжали на катере МЧС, сами забирали пробы воды в
контрольных точках, исследовали их по 14 показателям в лаборатории, потом
анализировали результаты. Мне было интересно узнать состав воды, которую мы
пьем.
Проект «Дети – Волге: проектируем будущее» –
ярославская разработка. Его реализацией занимались воспитанники творческого
объединения «Эрудит» вместе с педагогом Любовью Скибиной.
– Совсем недавно, в конце мая, данный проект
занял третье место на всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия», –
отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. –
Это показатель правильной профессиональной работы, ее необходимости и
актуальности. Мы и в дальнейшем намерены поддерживать в нашем регионе высокий
уровень развития дополнительного образования эколого-биологической
направленности.
Директор Ярославского зоопарка Теймураз
Бараташвили пригласил юных экологов к сотрудничеству и рассказал о
потенциальных возможностях зоопарка в организации научно-исследовательской
работы.
– Мы готовы стать реальной практической
базой для реализации самых интересных направлений работы, – подчеркнул Теймураз
Бараташвили.
Свои следующие проекты школьники смогут
создать на базе зоопарка с использованием новых ресурсов.
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