​7 – 8 июня в Ярославле проходит IV межрегиональная научно-практическая конференция «Кадровая политика на гражданской и муниципальной службе: традиции – новации – перспективы». В работе принимают участие представители администрации Президента Российской Федерации, аппарата полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе, Минтруда страны, кадровых служб органов исполнительной власти и местного самоуправления, научного и образовательного сообщества, эксперты в сфере государственного и муниципального управления.



– Ярославская конференция по вопросам кадровой политики, организованная Правительством региона, стала традиционной площадкой для обмена опытом и выявления лучших кадровых практик, которые способны дать новый импульс для совершенствования государственного и муниципального управления в регионах, – отметила начальник управления государственной службы и кадровой политики Наталья Балакирева.



В рамках конференции работают три тематические секции. На пленарном заседании с докладом выступил начальник департамента по вопросам государственной службы, кадров и государственных наград аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Олег Плешков.



– Ярославская область сегодня среди тех регионов, где можно заимствовать лучшие кадровые стратегии и практики на государственной гражданской и муниципальной службе. Спасибо руководству региона за организацию этой конференции! – сказал Олег Плешков.



Заместитель директора департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России Леонид Вахнин отметил, что совершенствование кадровой службы сегодня имеет решающее значение. Единая методика проведения конкурсов на замещение вакантных должностей и включение в кадровый резерв госорганов позволит повысить объективность и прозрачность конкурсных процедур. В своем выступлении Леонид Вахнин остановился на тонкостях работы конкурсной комиссии и привлечении к ее работе независимых экспертов.



В ходе первого дня конференции участники также рассмотрят вопросы оценки профессионального развития кадров на гражданской и муниципальной службе, результативности деятельности служащих, организации эффективной наградной политики.



​Отдельная секция посвящена внедрению эффективных кадровых практик в деятельность органов местного самоуправления. Она пройдет завтра в Мышкине при участии победителей всероссийского конкурса Минтруда России «Лучшие кадровые стратегии и практики на государственной гражданской и муниципальной службе».