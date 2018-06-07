|7 – 8 июня в Ярославле проходит IV межрегиональная научно-практическая конференция «Кадровая политика на гражданской и муниципальной службе: традиции – новации – перспективы». В работе принимают участие представители администрации Президента Российской Федерации, аппарата полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе, Минтруда страны, кадровых служб органов исполнительной власти и местного самоуправления, научного и образовательного сообщества, эксперты в сфере государственного и муниципального управления.
– Ярославская конференция по вопросам кадровой политики, организованная Правительством региона, стала традиционной площадкой для обмена опытом и выявления лучших кадровых практик, которые способны дать новый импульс для совершенствования государственного и муниципального управления в регионах, – отметила начальник управления государственной службы и кадровой политики Наталья Балакирева.
В рамках конференции работают три тематические секции. На пленарном заседании с докладом выступил начальник департамента по вопросам государственной службы, кадров и государственных наград аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Олег Плешков.
– Ярославская область сегодня среди тех регионов, где можно заимствовать лучшие кадровые стратегии и практики на государственной гражданской и муниципальной службе. Спасибо руководству региона за организацию этой конференции! – сказал Олег Плешков.
Заместитель директора департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России Леонид Вахнин отметил, что совершенствование кадровой службы сегодня имеет решающее значение. Единая методика проведения конкурсов на замещение вакантных должностей и включение в кадровый резерв госорганов позволит повысить объективность и прозрачность конкурсных процедур. В своем выступлении Леонид Вахнин остановился на тонкостях работы конкурсной комиссии и привлечении к ее работе независимых экспертов.
В ходе первого дня конференции участники также рассмотрят вопросы оценки профессионального развития кадров на гражданской и муниципальной службе, результативности деятельности служащих, организации эффективной наградной политики.
Отдельная секция посвящена внедрению эффективных кадровых практик в деятельность органов местного самоуправления. Она пройдет завтра в Мышкине при участии победителей всероссийского конкурса Минтруда России «Лучшие кадровые стратегии и практики на государственной гражданской и муниципальной службе».
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