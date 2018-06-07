​В этом году в рамках федерального проекта «Культура малой родины» 10 муниципальных районов Ярославской области получат субсидии на модернизацию домов культуры. Средства, общий объем которых 4,7 миллиона рублей, будут направлены на закупку мебели и оборудования, модернизацию сцен.



– Проект предусматривает финансирование из бюджетов всех уровней, – сказала директор регионального департамента культуры Марина Васильева. – Это реальная возможность для муниципальных образований обновить материальную базу местных учреждений культуры, а следовательно, обеспечить их эффективную работу.



В этом году субсидии получат Некоузский, Пошехонский, Ростовский, Борисоглебский, Рыбинский, Мышкинский, Даниловский, Большесельский, Первомайский и Любимский районы. Из федерального бюджета на эти цели будет выделено 3,3 миллиона рублей, из областного – 1,3 миллиона, остальное – из местных.



– Сейчас во всех этих районах проходят конкурсные процедуры. Планируется, что в течение лета все работы будут выполнены, и обновленные дома культуры откроются для посетителей к началу осени, – отметила региональный координатор партийного проекта «Культура малой родины», депутат Ярославской областной Думы Ольга Хитрова.



В 2017 году на реализацию проекта в регионе из бюджетов всех уровней была выделена аналогичная сумма. Задача проекта «Культура малой родины» – поддержка сельских клубов и домов культуры в городах с населением менее 50 тысяч человек.