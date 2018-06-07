​7 июня в администрации Рыбинского муниципального района состоялось очередное торжественное вручение правоустанавливающих документов на землю. На этот раз 16 многодетных семей бесплатно получили в собственность участки для ведения личного подсобного хозяйства.



– Это очень радостное событие для нас, – поделилась многодетная мама Юлия Комарова. – Мы с мужем давно хотели, чтобы у нас был большой дом, где бы всем хватило места и было комфортно. Теперь можно реализовать эту мечту.



С 2011 года в Рыбинском районе гражданам бесплатно предоставлено 368 земельных участков, из них 367 – многодетным семьям. В целом в Ярославской области льготным категориям населения передано в собственность 3850 земельных участков, из них 2694 – многодетным семьям.



– Получить земельный участок бесплатно согласно областному закону 22-з имеет право один из родителей многодетной семьи, – рассказала заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений региона Анна Желиховская. – Причем воспользоваться таким правом можно только один раз. Площадь предоставляемого участка не зависит от количества членов семьи, но не может быть менее 4 соток. Определяют размеры и формируют земельные участки органы местного самоуправления.



В очередь на получение земли граждане, зарегистрированные в Ярославской области, могут встать в любом муниципальном районе и городском поселении области вне зависимости от места проживания. Подробную информацию многодетные семьи и иные льготные категории граждан могут найти на сайте департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области в разделе «Бесплатное предоставление земельных участков»: http://www.yarregion.ru/depts/dugi/Pages/rasp_zu/bespl_pred_zu_1-1.aspx​.​