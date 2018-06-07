​10 июня в Гаврилов-Яме пройдет фестиваль дорожной песни «Страна ямщика».



В этом году главные предметы праздника – саквояжи, сундуки, чемоданы и, конечно, дорожная сумка ямщика Гаврилы. Эти предметы будут обыграны в мероприятиях, мастер-классах, оформлении площадок.



Так, например, на игровой поляне «Чемоданное настроение» гостей ждут чемоданные игры и конкурсы, здесь можно будет заняться росписью по чемодану, создавая истории из жизни и путешествий. Также горожане и туристы смогут пройти мастер-класс по росписи и изготовлению сундучков, шкатулок и сумочек.



На поляне «Сундук добрых дел» будет представлен театр в чемодане, на арт-поляне «Его величество сундук» пройдет конкурс скульптур. На суд зрителей в этом году будет представлено 10 объектов, один из которых – «Поющий сундук». На конной поляне расскажут и покажут «Истории из саквояжа» – о конных традициях разных народов и стран. Остроты ощущений добавит квест «12 злобных путешественников».



Багажной теме посвящены также фестивали, концертные выступления, творческие проекты, фотоконкурс и конкурс детского рисунка.



Песенная составляющая программы – битва хоров, фестиваль бардовской песни, грузинское многоголосие «А капелла Сакартвело» и, конечно, глобальный детский и взрослый песенный флешмоб.



В этот день ждут гостей и музеи Гаврилов-Яма – музей ямщика и музей Локаловых.



Фестиваль дорожной песни «Страна ямщика» пройдет в Городском парке, вблизи улицы Советской. С подробной программой можно познакомиться на сайте: http://странаямщика.рф/retromatch/retromatch.html​.